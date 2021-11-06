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Ziraat Bankası'ndan müşterilerine müjde geldi Bankadan beklenen açıklama geldi

Ziraat Bankası müşterilerine beklenen açıklamayı yaptı. Banka müşterilerine verilen müjde herkesi heyecanlandırdı. Banka tarafından sunulan fırsatların arkası kesilmezken müşteriler açıklamanın ne olduğunu araştırmaya başladı. Ziraat Bankası’nın yaptığı açıklama ve detayları haberimizde

06 Kasım 2021 Cumartesi 16:25
Ziraat Bankası'ndan müşterilerine müjde geldi Bankadan beklenen açıklama geldi
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Müşterilerin beklediği açıklama Ziraat Bankası’ndan geldi. Banka tarafından sunulan kampanyaları devam ederken yeni eklendi. Müşterileri sevindiren müjdenin ne olduğu merak konusu oldu. Banka, müşterilerine özel başlattığı kampanyanın detaylarını paylaştı. Resmi sitesinden duyuru yapan bankanın kampanyanın detayları şöyledir; Bankkart Mobil ve Ziraat Mobil üzerinden QR yani kare kod ile yapılan 25 TL üstü alışverişlerde 5 TL, genel toplam da ise 25 TL değerinde Bankkart TL verileceği söylendi.

Ziraat Bankası’ndan sevindiren haber

Ziraat Bankası’nın sunduğu kolaylıklardan olan QR (karekod) uygulaması müşteriler tarafından yoğun ilgi gördü. Bankkart Mobil ya da Ziraat Mobil üzerinden POS ödemelerinde geçerli olan kardekod kullanarak yapılan ödemeler de 25 TL üzeri olduğu takdir de 5 TL, toplam da 25 TL değerinde Bankkart’a lira yüklemesi yapılacaktır.

Banka müşterilerine sunulan bu fırsatın geçerlilik tarihleri ise 1 – 30 kasım tarihleri arasında olacaktır. Bu fırsattan yararlanabilmek için Bankkart Mobil’e kayıt olunması gerekmektedir.

Sıklıkla kullanılmaya başlanan QR ile ödeme yapma seçenekleri ise şu şekildedir; QR ile ödeme yapılacağında öncelikle görevliye bunu bildirin. Daha sonrasında telefonlardan Bankkart Mobil’e giriş yaparak ‘Ödemeler’ kısmından yapacağınız ödeme türünü seçin ve POS makinasının üzerindeki ekrana telefondaki barkodu okutun. Onay bildirimi için telefon ekranından gelen uyarıya onay vererek ödeme işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız. QR ile yapılan ödemelerde taksit seçeneği de mevcuttur.

Kampanyadan yararlanamayacak kartlar

  • Bankkart Başak
  • Bankkart Business
  • Bankkart Ücretsiz

Kampanyadan yararlanmak isteye tüm müşteriler şartları yerine getirdiği an Bankkart Lira anında yükleme yapılacaktır. Nakit çekim ya da iade yapıldığında kampanya dışında sayılacaktır. Bunun yanı sıra karta para yükleme işlemleri de kampanyaya dahil edilmeyecektir.

T.C Ziraat Bankası A.Ş müşterilerine sunduğu bu kampanyanın koşullarını değiştirmekte serbest olduğu da bilinmektedir.  


Son Güncelleme: 06.11.2021 16:25
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