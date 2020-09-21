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Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!

Ziraat Bankası müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi ortaya koydu! Yüzde 0.99 faiz oranı ile 26 ay vade seçeneği ile ihtiyaç kredisi veriliyor…

21 Eylül 2020 Pazartesi 13:37
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
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Ziraat Bankası pek çok kişinin maddi olarak desteğe ihtiyacı olduğu bu dönem içinde müşterileri için yeni kredi paketleri ortaya koymaya devam ediyor. Son olarak Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi ve Sosyal Hayatı Destek Faturalı Kredi Paketi bünyesinde 0,99 ve 1,29 faiz oranları üzerinden 36 aya kadar ulaşan vade seçenekleri ile kredi verilmeye başlandı.

Sosyal Hayatı Destek Kredisi

Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi ve Sosyal Hayatı Destek Faturalı Kredi Paketi kapsamında müşterilerin ev ihtiyaçlarının karşılanması için en az 3000 lira ve en çok 30.000 lira olacak şekilde krediler sunuluyor.


Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi bünyesinde beyaz eşya, mobilya, elektronik, ev tekstil, bisiklet, çeyiz, seramik, kapı ve pencere sistemleri için kredi veriliyor. Anlaşmalı firmalar üzerinden satın alınan ürünler için en çok 36 ay vade seçeneği sunuluyor.

Sosyal Hayatı Destek Faturalı Kredi Paketi bünyesinde ise anlaşması bulunmayan firmalar içinden yerli üretim yapanları üzerinden satın alınacak olan mobilya, küçük ev aletleri, seramik kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet gibi ihtiyaçlar için en çok 36 ay vade ile kredi imkanı sunuluyor.

Ziraat Bankası kapsamındaki bu kredi paketlerine başvuruda bulunabilmek için Ziraat Bankası şubelerine gidilmesi ya da telefon bankacılığı üzerinden iletişime geçilmesi gerekli olmaktadır.



Son Güncelleme: 21.09.2020 13:37
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Anahtar Kelimeler:
KrediFinansmanZiraat Bankası
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