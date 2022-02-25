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Ziraat Bankası'ndan müjde! 100.000 TL faizsiz kredi kampanyası

Ziraat Bankası ihtiyacı olanlara 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası'nın kurmuş olduğu Ziraat Katılım Bankası üzerinden faizsiz kredi başvurusu yapabilir. İşte detaylar...

25 Şubat 2022 Cuma 00:22
Ziraat Bankası'ndan müjde! 100.000 TL faizsiz kredi kampanyası
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Ziraat Bankası’nın en çok tercih edilen banka olmasının nedenlerinden biri de kamu bankası olmasıdır. Ziraat Bankası’ndan 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar belirli faiz oranları kapsamında kredi alabiliyorlar. Bu banka, kendi  bankası üzerinden yaptığı tüm kredi kampanyalarında düşük faiz oranları kullanmaktadır. Dinimizde faizin haram olduğunu bilenler ve buna önem gösterenler için Ziraat Bankası sıfır faizle kredi çekme işlemlerinin yapılabildiği Ziraat Katılım Bankasını kurmuştur.

Ziraat Katılım faizsiz kredi başvurusu

Buradan kredi başvurusu yapmak için size en yakın katılım bankasına gitmelisiniz. Daha sonra kimlik ve gelir belgeniz ile beraber kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak kişiler belli şartlara uygun oldukları takdirde kredilerini anında banka şubesinden kullanabilirler. Kredi çekmek isteyen müşteri emekli ise emekli maaşını bu bankaya taşımalı, çalışıyorsa da en az bir yıldır aynı işyerinde çalışıyor olmalıdır.

Ziraat Katılım Bankası faizsiz emekli kredisi başvurusu

Eğer ki emekli maaşınızı Ziraat Bankası’na taşırsanız her türlü işlemlerde ve kredi çekme işleminde faizsiz imkanlardan yararlanabilirsiniz.

100 bin TL olarak alacağınız kredilerin ilk taksit ödemesi üç ay ertelemeli olurken 36 aya kadar vade imkanınızdan var. Bulunduğunuz yere en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kredi çekme işlemini yapabilirsiniz.



Son Güncelleme: 25.02.2022 00:22
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Anahtar Kelimeler:
ZiraatbankasıKrediFaizsiz
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