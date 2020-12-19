Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç sahiplerine müjde! 6 aylık peşin ödeme!

Ziraat Bankası’ndan İhtiyaç Sahiplerine Müjde! 6 Aylık Peşin Ödeme!

Ziraat Bankası’ndan ihtiyaç sahiplerine büyük müjde geldi! Acil nakit ihtiyacı olan herkes bu krediye başvurabilecek ve tam 6 ay da vade imkanı tanınacak.

Herkes için zor bir dönem olan bu dönemde can suyu gibi gelen bu müjdeli haber vatandaşta bir rahatlama yarattı. 6 aya varan vade imkanı da sunan bu krediye ihtiyacı olan herkes başvurabilecek. Vatandaşlara tek ödeme ya da taksitli ödeme imkanları da sunulacak.

Başvuru Şartları...

1- Başvuru Formu

2- Nakit teminat karşılığı

3- TC kimlik kartı/ ehliyet ya da pasaport