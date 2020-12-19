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Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç sahiplerine müjde! 6 aylık peşin ödeme!

Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç sahiplerine bu zor günlerde müjdeli haber geldi! 6 ay vade imkanı da sunan bu krediye kimler başvurabilir? Başvuru için gerekli evraklar nelerdir? Merak edilen tüm soruların cevapları haberimizde..

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:30
Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç sahiplerine müjde! 6 aylık peşin ödeme!
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Ziraat Bankası’ndan İhtiyaç Sahiplerine Müjde! 6 Aylık Peşin Ödeme!

Ziraat Bankası’ndan ihtiyaç sahiplerine büyük müjde geldi! Acil nakit ihtiyacı olan herkes bu krediye başvurabilecek ve tam 6 ay da vade imkanı tanınacak.

Herkes için zor bir dönem olan bu dönemde can suyu gibi gelen bu müjdeli haber vatandaşta bir rahatlama yarattı.  6 aya varan vade imkanı da sunan bu krediye ihtiyacı olan herkes başvurabilecek. Vatandaşlara tek ödeme ya da taksitli ödeme imkanları da sunulacak.

Başvuru Şartları...

1- Başvuru Formu

2- Nakit teminat karşılığı

3- TC kimlik kartı/ ehliyet ya da pasaport

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Ihtiyaç KredisiZiraat Bankası
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