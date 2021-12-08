Ziraat Bankası'ndan faizsiz 100 bin TL büyükbaş hayvan kredisi!

Ziraat Bankası, büyükbaş hayvancılık yapmak için inek almayı isteyen çiftçilerimize 100 bin TL 0 faiz ile kredi veriyor. İnek almayı isteyen kişilere sağlanan kredinin üst limiti ise 25 milyon TL'ye çıkarıldı ve bu krediyle alımı yapılacak Hostein, Manda ile Jersey ırklı inekler Resmi Gazete'de yayımlanan tepliğ dahilinde yüzde 50 faiz desteğiyle sağlanıyor. Bankanın verdiği krediler beş ile yedi sene vadeli olarak maksimum yüzde 75'e dek sübvansiyonlu olarak kullandırılacak.

0 faizli büyükbaş hayvan kredisi Resmi Gazete'de yayımlandı

Geçen senenin başında yayyınlanan tarısal üretimle ilgili düşük faizli yatırım ile işletme kredisinin kullanılmasına dair Bakanlar Kurulu kararında belirlenmiş olan faiz indirimi oranları uygulanıp büyükbaş hayvancılık alanında damızlık, besicilik ile süt hayvancılığı yapmayı isteyen çifçiler Ziraat Bankası'nın verdiği düşük faiz oranlı ve 0 faizli olarak hayvancılık kredisi kullanabilecekler.

Bu doğrultuda hayvancılıkla uğraşmak için inek, sığır ile düve alacak çiftçiler Ziraat Bankası'nın verdiği faiz indirimli hayvancılık kredisi başvuruarını 2021'in sonuna dek yapabilecekler.

2022 senesine dek devam eden bu tebliğ dahilinde büyükbaş hayvancılıkla uğraşmak için çeşit çeşit sığır cinsleriyle besicilik ile süt üretimi yapmayı isteyen kişiler kredi başvuru işlemlerini Ziraat Bankası ile TKK'ya yapıp bu krediden faydalanabilir.

Resmi Gazete'de bu kredinin kullanım şartlarının tamamına uyan çiftçilerimize de 0 faizli inek kredisi verilecek.

Ziraat Bankası 0 faizli İnek kredisi başvuruları nasıl yapılıyor?

Ziraat Bankası, bu sene büyükbaş hayvan almak isteyen kişilere 50 baş düve, inek, sıığır ile manda alımlarına dek yüzde 50 ile yüzde 75 indirim ile kredi başvurularını kabul ediyor. Köye yerleşip inek almayı isteyen çiftçilerimiz her sene olduğu gibi bu sene de Ziraat Bankası ile TKK'nın öncülüğü ile sağlanmakta olan düşük faizli ve sıfır faizli büyükbaş hayvancılık kredisinin uygulama usul ile esasları ve kredi üst limitleri tekrardan belirlenerek indirim oranları güncellenip vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Büyükbaş hayvancılıkta uygulanmakta olan yüzde 50 faiz indirimlerinin uygulanıp devlet destekli inek kredisini kullanacak kişiler ile hayvancılıkla uğraşmayı isteyen kişiler için Ziraat Bankası aracılığı le kullandırılan sıfır faiz ile düşük faiz oranlı hayvansal üretim konularındaki kredilerin başvuru işlemleri 1 Ocak 2020 itibari ile alınmaya başlayarak 31 Aralık 2022'ye dek başvurular deevam etmektedir.

Ziraat Bankası'ndan büyükbaş hayvan kredisini almayı isteyen kişiler başvuru işlemlerini TKK'lerini veya en yakınlarındaki Ziraat Bankası'na gidip, işletmeleri için hayvancılık kredi başvuru işlemlerini yapabilirler. Başvuru esnasında kişilerden birtakım evrak istenecek ve evraklar ile istenen bütün şartlara uyan kişilerin başvurularına onay verilecektir.

Büyükbaş hayvan kredisi başvurusu yapack kişilerin muhakkak işletme belgesine sahip olması gerekiyor. İşletme belgesi olanlar ile istenen tüm evraklar ve şartları taşıyan kişiler kredilerini kullanabilecekler.

Ziraat Bankası Büyükbaş hayvan kredisi alımları

Krediden faydalanmak isteyen kişilerin, hiçbir kredi borcunun olmaması, kara listede yer almaması ve bireysel kredi çekmeye durumunun elveriyor olması gerekiyor. Ayrıca kişilerin tarım kredi şartlarına da uyması gerekiyor.

İnek kredisi faiz indirim oranları

Ziraat Bankası'nın büyükbaş hayvan kredisinin faiz oranları 2021'de yüzde 50 ile yüzde 75'e dek indirim oranlarıyla veriliyor. Çiftçiler büyükbaş hayvan aldıklarından gereken şartlara uyarlarsa bankadan yüzde sıfır faiz ile hayvancılık kredisi çekebilirler.

Çiftçiler büyükbaş krediyi işletme kredisi olarak kullanmak istediklerinde yüzde 50 indirim yapılıyor. Yatırım dönemindeyse aynı şekilde yüzde 50 indirim yapılıyor. Yatırım kredisine ek olarak yüzde 10 indirimlerle maksimum yüzde 90 faiz indirimi uygulanacak. İşletme kredisi olarak yüzde 100 faiz indiriminden faydalanmak için yine kişinin kriterleri taşıması gerekiyor.

Ziraat Bankası büyükbaş hayvan kredisi faiz oranları

- İnek, sığır besiciliği en çok yapılan hayvancılık sektörleri arasındadır. Bu işle uğraşmak isteyen kişilere Kooperatif ile Ziraat Bankası tarafından yüzde 50'lik kredi veriliyor.

- Damızlık süt hayvan yetiştiricilğinin başında 0 faiz desteği veriliyor

- Damızlık kombine sığırlar için yüzde 25 başlangıç masrafı ile yüzde 25 oranında ilerki zamanlarda verilecek,

- Damızlık düve yetiştiriciliği yapanlara 0 faizle kredi ile yüzde 25 oranında işletme desteği veriliyor,

- İnek, düve ile sığır yetiştiriciliği için başlangıçta yüzde 50 kredi ile destek için de yüzde 75 oranlarında faiz ile kredi veriliyor.

Büyükbaş hayvan kredisi başvuru şartları neler?

- Besicilik yapmak için alınacak büyükbaş hayvan saıyısı minimum elli tane olmalı.

- Büyükbaş besicilikle uğraşan kişilerin işletme kapasitelerini elli baş üstüne çıkarması gerekiyor.

- Alınacak büyükbaş hayvanların Bakanlık kayıt sisteminde üç aylık kaydının olması gerekiyor.

- Alınacak büyükbaş hayvanlar erkek olmalı ve yirmi aylıktan küçük olmamalı.

Büyükbaş süt hayvancılığında aranan şartlar neler?

- Alınacak hayvan cinsinin sütçü ırktan olması gerekmekte.

- Yeni işletme kuracaklar minimum elli baş , hayvan sayısını yükseltecek olanlarsa minimum 25 sayıyla üretim yaparak bu sayısını elli başın üstüne çıkarmalı.

- Bakanlığın kayıt sisteminde üç aylık kayıt bulunmalı.

- Damızlık belgesi olan, birinci yavrusuna gebe ya da maksimum birinci doğumunu yapmış ve azami 36 aylık büyük olmamak.

- Birinci gebeliğini yaşayan ya da maksimum 1 doğum yapmış ve azami 48 aylık yaşta olunması.

- Kurulu işletmelir hayvan alımlarının dışında işletme ya da yatırım kredisi taleplerindeyse hayvanların yaşı dışında ki diğer bütün krediler damızlık belgesine sahıp olması ile HBS kaydının bulunması gerekiyor.

Damızlık düve yetiştiriciliğinde aranan şartlar neler?

- Besicilik amacıyla minimum elli büyükbaş alınmalı,

- 50 baş ile üstü kapasitede işletme kurumları ya da mevcut işletme kapasitesini 50 baş ile üstüne çıkarmaları,

- Sütçü ırklardan alım yapılmalı,

- Alınacak hayvanların en az üç aylık Bakanlık kaydı bulunmalı,

İnek kredisi alım şartları neler?

- Başvuru yapacak kişinin İşletme Tescil Belgesi olmalı,

- Kişi çiftçi olmalı ve ÇKS belgesi olmalı,

- ÇKS kaydı olmayanlar kayıt yaptırmalı,

- Kişinin vergi dairesi borcu olmamalı.

