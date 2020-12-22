Ziraat Bankası'ndan esnafa destek kredileri

Pandemi dolayısıyla sıkıntı çeken esnaf için yeni bir adım atıldı. Ziraat bankası tarafından atılan bu adım uygun ve sıfır faizli kredi desteklerini kapsıyor. Maddi sıkıntı çeken, kredi çekme ihtiyacı olan ve teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere kredi desteği sunulmakta. Bu desteği veren Ziraat bankası belirli koşullar istemektedir. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Esnaf Kredisi

Kredi paketleri

SPOT KREDİ: Bu kredinin tutarı, uygulanacak olan faiz oranı ve vadesi kredinin kullanılmaya başladığı tarihte piyasadaki koşullara uygun olarak günlük olacak şekilde hesaplanır. Kredinin kapanış zamanına kadar faiz oranı sabit kalır.

Bu kredinin tutarı, uygulanacak olan faiz oranı ve vadesi kredinin kullanılmaya başladığı tarihte piyasadaki koşullara uygun olarak günlük olacak şekilde hesaplanır. Kredinin kapanış zamanına kadar faiz oranı sabit kalır. ROTATİF KREDİ: Bu kredi günlük, aylık ve 3 aylık aralıklarda, Mart, Haziran, Eylül, ve Aralık sonunda ya da devre sonlarında faiz tahakkuku yapılır. Bu kredinin maksimum vade süresi ise 12 ay olarak belirlenmiştir.

Bu kredi günlük, aylık ve 3 aylık aralıklarda, Mart, Haziran, Eylül, ve Aralık sonunda ya da devre sonlarında faiz tahakkuku yapılır. Bu kredinin maksimum vade süresi ise 12 ay olarak belirlenmiştir. İSKONTO KREDİSİ: Bu kredi, iştira edilecek senedin vadesi, çekin çekiliş tarihi ile sınırlı olup vadesi ve çekiliş tarihine en çok 6 ay kalmış olan senetler ve çekler iskonto ya da iştira işlemine kabul edilir.

Bu kredi, iştira edilecek senedin vadesi, çekin çekiliş tarihi ile sınırlı olup vadesi ve çekiliş tarihine en çok 6 ay kalmış olan senetler ve çekler iskonto ya da iştira işlemine kabul edilir. GÜN İÇİ KREDİ: Esnafların gün içinde çok kısa zamanlı nakit, provizyon açığı ya da havale ihtiyaçlarının giderilmesine istinaden verilen kredidir. Bu kredinin vadesi ise bir gündür.

Esnafların gün içinde çok kısa zamanlı nakit, provizyon açığı ya da havale ihtiyaçlarının giderilmesine istinaden verilen kredidir. Bu kredinin vadesi ise bir gündür. TAKSİTLİ KREDİLER: İşletmeler ihtiyaç duydukları şeyleri kolaylıkla ve rahatça karşılayabilmesi için verilen kredi. Verilen bu kredi uygun şekilde ödeme planı yapılarak taksit şeklinde ödenir. Bu kredinin vade süresi ise faiz oranına göre değişir.

İşletmeler ihtiyaç duydukları şeyleri kolaylıkla ve rahatça karşılayabilmesi için verilen kredi. Verilen bu kredi uygun şekilde ödeme planı yapılarak taksit şeklinde ödenir. Bu kredinin vade süresi ise faiz oranına göre değişir. NAKİT YÖNETİM KREDİSİ: Bu krediden yararlanabilmek için esnafın bankada bir kredi geçmişinin olması lazım.

Esnaf kredisi başvurusu

Ziraat bankası pandemi döneminde esnafa yardımcı olabilmek adına çeşitli kredi paketleri oluşturmuştur. Esnaflar ihtiyaçlarını karşılayabilsin diye 50.000,00 TL ihtiyaç kredisi vermektedir. Ayriyeten başvuru yapılan paketin başka özelliklerinden yararlanılabilmektedir.

Kredi paketlerine başvurabilmek için şubelere giderek başvurmanız gerekiyor. Şahsın kendisinin gitmesi gerekmektedir. Gerekli belgeler: