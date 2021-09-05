Ziraat Bankası'ndan en hızlı kredi! Hızlı başvurular ile düşük faizli kredi fırsatını yakalayın

Ziraat Bankası her zaman olduğu gibi ihtiyaç kredisi vermeye devam ediyor. Uygun fazili krediler dışında çalışanlara ve emekliye çeşitli fırsatlar sunuyor. Bu bankayı tercih eden emekli vatandaşlar yüksek krediler çekebiliyor.
7 bin TL kredi nasıl çekilir?
Emekliye yüksek limitli kredi!
Emekli vatandaşlar yüksek limitli krediler çekmek istiyorlarsa emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları gerekiyor. Emekli maaşınızı bankaya taşıdıktan sonra yüksek limitli kredi için daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz. Emeklilerde kredi alabilmek için aranan tek kriter ise kredi notunun yüksek olmasıdır. Avantajlı faiz seçenekleri ile kredi çekebilirsiniz.
Son Güncelleme: 05.09.2021 13:35