Ziraat Bankası’ndan emekliye özel konut kredisi kampanyası! Ziraat Bankası Emeklinin Artısı konut kredisi kampanyasının özellikleri ve faiz oranları

Ziraat Bankası ‘’Avantajlı Emeklinin Artısı Konut Kredisi’’ adı altında emeklileri konut sahibi yapıyor. Emeklilere düşük faiz oranları sayesinde konut sahibi yapmayı amaçlayan bu proje ilgi toplamaya devam ediyor. Ziraat Bankası’nın sunduğu bu fırsattan yararlanmak ise oldukça kolay.

Avantajlı Emeklinin Artısı Konut Kredisi projesiyle birlikte 0,94 faiz oranı ve 120 aya varan vade fırsatlarıyla emekliyi konut sahibi yapmak planlanıyor. Henüz eve sahip olmayan emeklilere öncelik verilmekle beraber emeklilerin fırsatlardan faydalanması için kolaylıklar sağlanıyor. Konut kredisinden faydanlanmak için satın alacağınız evin durumu da önemli bir husus. Avantajlı Emeklinin Artısı Konut Kredisine başvurmak için ilk önce Ziraat Bankası’na evin ekspertiz değerini bildirmeniz gereklidir.

Emeklinin Artısı Konut Kredisi ile ev sahibi olmak için geç değil

Bu fırsattan yararlanmak için henüz çok geç değil. Ziraat Bankası’nın sunmuş olduğu bu fırsatta 0,94 faizle 120 aya varan vadelerle ev sahibi olunabiliyor. Yoğun talep gören bu projede alınan konut kredisi içeriği ve şartları bankaya verilen ekspertiz değerine göre değişebiliyor.

Ziraat Bankası Emeklinin Artısı Konut Kredisi’nin özellikleri nelerdir?

Satın alınıcak evin ekspertiz değerine göre alınıcak kredinin şartları da değişiyor. Espertiz değeri 500.000 Türk Lirası ve altında olan konut satın alımlarında değerin %90’ı, 500.000 Türk Lirası’nın üstünde değeri olanların ise %80’i için 120 aya kadar vadelerle konut kredisi kullanılabiliyor. Kredi tahsis ücretinin maksimum %0,05 oranında olduğunuda banka vurguluyor.

Konut kredisi kullanıldığında banka ipoteki konut üzerinden tesis ediyor. Bunun dışında bankanın dikkat çektiği konulardan biri banka eğer gerek görülürse ek teminat talep etme hakkına da sahip.

Ziraat Bankası bu fırsattan yararlanan emeklilere ayrıca sigorta ürünlerinde de avantajlar sağlıyor. Hayat, konut ve zorunlu deprem sigortalarından faydalanmak isteyen vatandaşlaar ödemelerde düşük tutarlarla kolaylık sağlanıyor. Ziraat Sigorta Anonim Şirketi acentesi olan Ziraat Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi aracılığı ile sunduğu sigorta ürünlerinden vatandaşların kolay yollarla faydalanmasını sağlıyor.

Ziraat Bankası Emeklinin Artısı Konut Kredisine nasıl başvurulur?

0,94 oranında faizle ve 120 aya kadar varan vadeleriyle Emeklinin Artısı Konut Kredisi fırsatın kolayca yararlanmak mümkün. Bu fırsata başvuru yapmak için birden fazla yol bulunmakta. Başvurular bütün Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilmekle beraber ATM’lerden, Ziraat Bankası intenet şubesinden, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden veya 0850 220 00 00 telefon numaralı Ziraat Bankası Çağrı Merkezi hattından kolaylıkla Emeklinin Artısı Konut Kredisi fırsatına başvuraiblirsiniz.