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Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!

Ziraat Bankası tarafından yapılan kredi açıklamaları ile emeklilere ve çalışanlara kredi müjdesi geldi. Emeklinin Artısı ve Çalışanın Artısı adı altında duyurulan iki kredi kampanyasının faiz oranları ve vade seçenekleri pek çok vatandaş tarafından merak edilmeye devam ediyor.

10 Ocak 2021 Pazar 14:26
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
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2021 yılının başlaması ile birlikte bankalar kredi kampanyalarını duyurmaya devam ederken en merak edilen bankalardan bir tanesi olan Ziraat Bankası işçilere ve emeklilere özel kredilerini duyurmaya başladı.

Ziraat Bankası müşteriler için sunulan krediler araştırılmaya devam ederken Emeklinin Artısı ve Çalışanın Artısı kredileri merak ediliyor. Emeklilere ve işçilere özel olarak duyurulan kredinin faiz oranları, başvuru şartları ve ödeme planları araştırılıyor.

Ziraat Bankası’ndan emeklilere ve işçilere kredi müjdesi

İşçiler için duyurulan Çalışanın Artısı Kredisi ve emekliler için Emeklinin Artısı kredileri merak edilmeye devam ediyor. Özel sektör ve kamu çalışanları ayırt edilmeksizin sunulan kredilerin faiz oranları ve vade seçenekleri merak edilirken Ziraat Bankası kredi detayları paylaştı.

36 ay vade seçeneği ile sunulan kredilerde, bankadan ödeme alan müşterilere özel olarak ödeme planları oluşturuluyor. Bunlara ek olarak 100.000 TL’ye kadar kredi alınabildiği açıklanırken aynı zamanda Ziraat Bankası krediler için %1,75 faiz oranı uygulanacağını açıkladı.

10.000 TL’lik kredi alındığında kredinin aylık ödemeleri 395 TL olacak duyurusu da Ziraat Bankası tarafından yapıldı.

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 14:26
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