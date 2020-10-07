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Ziraat Bankasından düşük faizli kredi imkanı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklaması yapılan kredi paketleri ile Ziraat Bankası düşük faiz oranı ile kredi imkânı tanınmaktadır. Düşük faizli kredinin verdiği imkânların detaylarını haberimizden bulabilirsiniz.

07 Ekim 2020 Çarşamba 02:23
Ziraat Bankasından düşük faizli kredi imkanı!
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Covid-19 virüsü kapsamında gelen paketler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanmıştır. Açıklanmış kampanyalar arasında bulunanlardan biride kişinin sosyal hayatına destek vermek amacı ile kredi desteği adlı pakettir. Paketin iki seçeneği bulunmaktadır bunlardan ilki Sosyal Hayata Destek Faturalı Kredi, Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Kredi paketleridir.

Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Kredi Desteği Kapsamında Ziraat Bankası:


Ziraat bankası kişinin ev eşyası ihtiyaçları gibi bireysel ihtiyaçlar için kredi vermektedir. Verilen destek paketi kapsamında şekillenen krediler ise %0. 99 faiz oranına sahiptir ve 36 ay vade imkânı sunmaktadır.

Sosyal Hayatı Destek Faturalı Kredi Desteği Kapsamında Ziraat Bankası:

Ziraat Bankası ile iş birliğinde bulunmakta olan firmalar dışında, Ziraat Bankası ile işbirliğinde olmayan firmalardan yapılan faturalı alışveriş için de destekte bulunmaktadır. Bu bireylere Ziraat Bankası 36 aylık bir ödeme süresi sunmakta ve faiz %1. 19 olarak uygulanmaktadır. Kampanya içeriğine göre en az 3.000 Türk Lirası veren Ziraat Bankası en fazla 30.000 Türk Lirasına kadar ihtiyaç kredisi vermektedir. İhtiyaç kredisi desteklemesi ise sadece faturalı alışveriş yapan kişilere sunulacaktır. Fakat tablet, bilgisayar ve tablet alımı yapanlar bildirimde bulunsalar dahi sosyal hayatı destek kredisinden yararlanamayacaktır.



Son Güncelleme: 07.10.2020 02:23
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