Ziraat Bankası'ndan çiftçilere müjde! 180 ay vade ile yem kredisi

Çiftçilere destek vermek adına birçok kredi imkanı sunan Ziraat Bankası, başlattığı yem kredisi ile birlikte çiftçilere 180 aya varan vade seçeneği ile kredi imkanı sunmaktadır. Krediyi kullanacak çiftçiler kredi ödemesine 2 yıl sonra da başlayabilmektedir.

Ziraat Bankası yem kredisi koşulları

Çiftçiler için birçok kredi imkanı sunan Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ile yapış olduğu anlaşma neticesinde yem kredisi vermektedir. Gerçek ya da tüzel kişi fark etmeksizin verilen kredide çiftçilere 0 faiz oranı uygulanmaktadır. Çiftçilerin kalkınmasına yönelik başlatılan kredi kampanyası ile birlikte bu kredi 6 ay vade seçeneği ile verilmektedir. Ziraat Bankası tarafından yem kredisi almak isteyen kişilerin ÇKS kayıtları bulunması gerekir.

Kredi kullanmak isteyen çiftçilerden bazı belgeler isteyen Ziraat Bankası, bu belgeleri eksiksiz teslim eden kişilere kredi vermektedir. Kimlik belgesi ve ÇKS kayıt belgesi ile banka şubelerine başvuran çiftçiler yem kredisinden yararlanabilmektedir. Kişilerden ayrıca tapu fotokopisi, kira kontratı, hayvan küpe numaraları gibi belgeler de istenebilmektedir. Belgesi tam olan kişilere kredi imkanı sunulmaktadır.

Ziraat Bankası yem kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi konusunda sıkıntı yaşayan çiftçiler ipotek göstermeleri halinde bu krediden yine yararlanma hakkına sahiptir.

Yem kredisine başvurmak isteyen kişiler Ziraat Bankası şubelerine bizzat başvurarak bu kredi imkanından yararlanabilmektedir. Krediyi 0 faiz seçeneği ile çekmek isteyen kişilerin Tarım Kredi Kooperatifi’ne kayıtlı olması gerekir. Kredi alacak kişiler aktif olarak hayvancılık yaptıklarını kanıtlamaları halinde krediyi alabilmektedir. Kredi onayı alan kişilere verilecek meblağ banka tarafından şubeler aracılığıyla kişilere verilmektedir.

Tarım Kredi Kooperatiflerine üyelik nasıl olur?

Tarım Kredi Kooperatifi üyeliği için kişiler Kooperatif’in yönetim kuruluna başvurmalıdır. Dilekçe ile başvurulan üyelik için gerekli bazı şartlar yerine getirilmelidir. Yönetim kurulu tarafından kişilerden istenilen şartlar şu şekildedir:

T.C. vatandaşı olmak

En az 1 yıldır kooperatifin olduğu bölgede yaşıyor olmak

Herhangi bir kısıtlama veya yasağı bulunmamak

Başka bir kooperatife üye olmamak

Yönetim kurulu tarafından istenilen dilekçeyi teslim etmiş olmak

Üyelik aidatını ödeyeceğini kabul etmek

Maddi kazanç elde etmemek adına başvuru yapan biri olmak

Ziraat Bankası’nın yem kredisi için istediği Tarım Kredi Kooperatifi üyesi olmanın temel nedeni kişilere bu koşula göre kredi verecek olmalarıdır. Yem konusunda kredi verecek olan banka kooperatifte kaydı bulunan kişilerin kefili olarak kooperatifi kabul eder.

Kredi kullanacak kişiler devlet tarafından yem desteğine de başvurabilmektedir. Yem ve yem ekipmanı desteği ihtiyacı olan kişiler devlet tarafından desteklere başvuru gerçekleştirerek maddi destek ve ekipman desteği alabilirler.