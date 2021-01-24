Ziraat Bankası'ndan çiftçilere faizsiz mazot, yem ve gübre kredisi şartları

Ziraat Bankası çiftçi desteklerine devam ediyor. Ziraat Bankası tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişilere yem, tohum ve gübre ihtiyaçlarını gidermeleri için finansal destek vereceğini açıkladı. Bu kapsamda banka çiftçilere faizsiz kredi verecek.

Bereketli kredi adı altında verilen kredi desteği Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından borçlarını zamanına ödeyen kişilere verilecek. Söz konusu kredi 1 yıl ödemesiz olmak üzere 10 bin liraya kadar verilecek.

2021 yılında verilmeye başlanacak olan faizsiz kredi destekleri yılın ilk üç ayında hesaplara aktarılacak. 2019 yılında da verilen bu kredi desteğinden daha önce faydalanan kişiler yeniden faydalanabilecek. Ancak daha önce kredi alan kişilerin alacakları kredilerde sadece %10’luk kısımda faiz uygulanmayacak. Öte yandan krediyi ilk kez alacak kişilere faiz uygulanmayacak.

Ziraat Bankası yem kredisi şartları

Tapu kaydı,

Tarım Kredi Kooperatiflerinden borcu yoktur yazısı,

Köylerde hayvancılıkla uğraşanlar köy muhtarından beyanname,

Kişi üzerine kayıtlı güncel fatura istenmektedir.

Ziraat Bankası vetarafından yapılan proje kapsamında banka ÇKS sistemine kayıtlı olan tüm çiftçilere bu kredi desteğini sağlayacak. Öte yandan banka başvurularda yem alınacak hayvanın cinsine dikkat ediyor. Hayvan başına ortalama 300 ila 500 TL kredi verilirken bu rakam büyükbaş hayvanlarda 1000 TL olacak. Ancak şuanda hayvanı olmayan ancak daha sonra alacak olan kişilerde bankaya ipotek göstererek faizsiz yem kredisi alabiliyor. Yem parası başvurularında çiftçilerden 3 kefil istenirken, krediyi daha önce alan kişilerden cari faiz kapsamında bu yıl %10 kesim yapılacak. Ancak krediyi ilk kez alan kişiler %0,41 faiz oranı ve 1 yıl geri ödeme talep edilemeyecek. Kredi başvurularında istenen belgeler ise şu şekildedir;

Yukarıdaki belgelerin yanı sıra çiftçilerin ÇKS sistemine kayıtlı olması da gerekmektedir. Öte yandan kredi başvurularında Kimlik belgesi veya fotokopisi, hayvancılıkla uğraşanlarında hayvan küpe numaraları da istenmektedir.

Tüzel kişilerden istenen belgeler ise şu şekildedir;

Oda kayıt ve vergi levhası,

ÇKS belgesi,

Şirkete ait vergi levhası,

Ticari sicil kaydı,

Firmanın son 3 aylık mali bilançosu,

İşletmeye ait tapu veya kontrat,

Şirketten sorumlu olan kişinin yetki belgesi talep ediliyor.

TKK tarafından düzenlenen yapılandırma işlemleri de merak ediliyor. Son yıllarda yaşanan verim düşüklüğü, koronavirüs salgını ve diğer etkenlerin sonucunda tarımsal faaliyetlerin azalması nedeniyle getirilen borçların yapılandırmasına ilişkin kanun kapsamında çiftçilere borçlarını 5 yıla kadar yapılandırma imkanı tanındı.

Bunu yanı sıra yapılandırmaya başvuru yapan kişilerin borçlarına sadece %3 faiz uygulanacak. Ancak bu faiz tutarının yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geri ödenecek. Borçlar 5 yıllık yılda bir kez ödenecek şekilde 5 taksit olarak verilecek. İlk sene geri ödeme alınmayacak.