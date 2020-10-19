Ziraat Bankasından Borç Yapılandırması!

Ziraat Bankası Kredi Kartı Yapılandırması

Kredi kartı borcunu ödemekte zorlananların Ziraat Bankası kredi kartı kurulumuna raporlamalarını şiddetle tavsiye ederiz. Böylelikle kredi kartınızdan ödeyemeyeceğiniz borçlar Ziraat Bankası'na aktarılacak ve ödemeniz 60 aya varan çok düşük bir faiz oranıyla olacaktır.

Ziraat Bankası Kredi Kartı Yapılandırması Faiz Oranları

Ziraat Bankası Kredi Kartı Yapılandırması Başvurusu

Ziraat Bankası kredi kartı yapılandırmasındaki faiz oranı da açıklandı. Ziraat Bankası bu kapsamda 24 aya kadar% 1,10 ve 60 aya kadar% 1,20 kredi sağlıyor. Bu, kredi kartı borcu nedeniyle ücretin% 2'sine kadar tasarruf sağlar. Ödeme kolaylığı doğar.

Ziraat Bankası Kredi Kartı Yapılandırma Uygulaması'na en yakın Ziraat Bankası şubesinden başvurabilirsiniz. Ziraat Bankası'nın resmî açıklaması gerekli belgeler hakkında veri sağlamadı. Bu nedenle kimliğinizi getirebilir ve başvurmak için size en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebilirsiniz.

Ziraat Bankası Kredi Kartı Yapılandırması Ne Zamana Kadar?

Ziraat Bankası kredi kartı yapılandırmasının ne zaman gerçekleştiğine dair neredeyse net veri yok. Bu nedenle "bu tarih" diyemeyiz. Tahminlerimize göre öneri seçimlerden sonra kaldırılacak gibi görünüyor. Tabi ki bu sadece bir varsayım.