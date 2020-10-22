İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün...
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!

Türkiye’nin en önemli kamu bankalarından olan Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi verildi! Kampanya bünyesinde ticari araç satın alacaklar için son derece avantajlı teklifler sunuldu…

22 Ekim 2020 Perşembe 23:18
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Takip Et:

Kamu bankaları tarafından vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Ziraat Bankası tarafından ortaya konan kampanya ile birlikte binlerce kişinin uygun koşullar altında taşıt kredisi çekebilecekleri bildirildi.

İkinci el araç piyasasında yaşanan yükseliş sonrasında araç ihtiyacı bulunan ancak koşulları el vermeyen vatandaşlar için oldukça avantajlı bir kampanya ortaya kondu. Pandemi sürecinde normalleşme dönemi için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından vatandaşları rahatlatacak destek paketlerinin açıklanması beklenmeye başlamıştı. Son olarak Ziraat Bankası tarafından sunulan kampanya ile yüzde 0.49 faiz oranı ile taşıt kredisi, yüzde 0,69 faiz oranı ile konut kredisi ve yüzde 0,58 faiz oranı ile de sosyal hayat kredileri sunulmaya başlandı. Tatil kredilerinde ise yüzde 0,99 faiz oranı sunulmuştu.

Ziraat Bankası Yüzde 0.49 Faizle Başlayan Oranlar


1 Haziran tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan destek paketleri kapsamında Ziraat Bankası’nın anlaşmalı olduğu markalardan satın alınan araçlar için yüzde 0.49 faiz oranı sunulmuştu. Aşağıdaki kısımda Ziraat Bankası’nın anlaşmalı olduğu araç markaları sıralanmıştır.

  • BMW
  • FORD
  • GAZ
  • GÜLERYÜZ
  • KARSAN
  • ISIZU
  • MERCEDES
  • OTOKAR

Ayrıntılı bilgiler banka şubeleri üzerinden yetkililer tarafından alınabiliyor…

 



Son Güncelleme: 22.10.2020 23:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıTaşıt Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak

Popüler Haberler

Netflix The Devil Punisher konusu ve oyuncuları
Netflix Bronx filmi konusu ve oyuncuları
Kırmızı Oda Doktor Hanım kimdir? Gerçek adı nedir? Binnur Kaya rol aldığı yapımlar
Konut kredisi yapılandırma nedir, nasıl yapılır? Konut kredisi yapılandırmasında dikkat edilecek noktalar
Seksenler Nurten ayrıldı mı? Tolunay Donat devam edecek mi?
Yasak Elma Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Şafak Pekdemir hakkında bilgiler
Alev Alev dizisi nerede çekiliyor dizi çekim yerleri ve mekanları
You yeni sezon ne zaman başlayacak? You 3. sezona üç yeni oyuncu
Kırmızı Oda Doktor Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Meriç Aral hakkında bilgiler
Kırmızı Oda dizisi konusu nedir? Kırmızı Oda hangi kitaptan uyarlamadır, yazarı kimdir?
Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilik hesaplama ve emeklilik ile ilgili bilgiler
İzmir'e yeni metro hattı nereye yapılacak? Güzergahı neresi olacak?
TRT1'de başlayacak olan Barbaros dizisinin başlama tarihi nedir? Dizinin oyuncu kadrosu belli oldu mu?
Star TV Güvercin dizisi neden final yapıyor! Dizi final bölümü ne zaman yayınlanacak?
SGK eksik gün bildirimi nedir? Eksik günbildirimi nasıl yapılır? Eksik gün sebepleri ve detayları
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Gerçek adı nedir? Cengiz Tangör nereli, yaşı kaç?
Love and Anarcy oyuncuları ve konusu
Yeni Hayat Gökçe kimdir? Gerçek adı nedir? İpek Filiz Yazıcı nereli, yaşı kaç?
Emekli İntibak Torba Yasası Son Durum 2020
İhaleye girmek için 2020 sgk borcu limiti
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan'ın yer aldığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.