Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!

Kamu bankaları tarafından vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Ziraat Bankası tarafından ortaya konan kampanya ile birlikte binlerce kişinin uygun koşullar altında taşıt kredisi çekebilecekleri bildirildi.

İkinci el araç piyasasında yaşanan yükseliş sonrasında araç ihtiyacı bulunan ancak koşulları el vermeyen vatandaşlar için oldukça avantajlı bir kampanya ortaya kondu. Pandemi sürecinde normalleşme dönemi için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından vatandaşları rahatlatacak destek paketlerinin açıklanması beklenmeye başlamıştı. Son olarak Ziraat Bankası tarafından sunulan kampanya ile yüzde 0.49 faiz oranı ile taşıt kredisi, yüzde 0,69 faiz oranı ile konut kredisi ve yüzde 0,58 faiz oranı ile de sosyal hayat kredileri sunulmaya başlandı. Tatil kredilerinde ise yüzde 0,99 faiz oranı sunulmuştu.

Ziraat Bankası Yüzde 0.49 Faizle Başlayan Oranlar

BMW

FORD

GAZ

GÜLERYÜZ

KARSAN

ISIZU

MERCEDES

OTOKAR

1 Haziran tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan destek paketleri kapsamında Ziraat Bankası’nın anlaşmalı olduğu markalardan satın alınan araçlar için yüzde 0.49 faiz oranı sunulmuştu. Aşağıdaki kısımda Ziraat Bankası’nın anlaşmalı olduğu araç markaları sıralanmıştır.

Ayrıntılı bilgiler banka şubeleri üzerinden yetkililer tarafından alınabiliyor…