Ziraat Bankasından 6 ay ödemesiz kredi kampanyası

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ziraat Bankası tarafından 6 ayı geri ödemesiz kredi paketinin devreye koyulduğunu açıkladı. Coronavirüs nedeniyle ekonomik problem yaşayan restoranlar ve kafeteryalara 20 milyon TL’ye kadar düşük faizli ve ilk 6 ayı geri ödemesiz kredi kampanyasından yararlanabilecek.

Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi detayları

Coronavirüs nedeniyle uygulanan tedbirler çerçevesinde restoran ve kafeteryaların hizmetlerinin kısıtlanmasına karar verilmişti. Bu nedenle işyeri sahipleri ve personel yaşadığı sıkıntılar nedeniyle iflas bayrağını çekmişti.

6 ay ertelemeli kredi kampanyasıyla esnafların mali açıdan rahatlaması amaçlanıyor. Pazartesi günü itibariyle başvuruların açılacağı kredi kampanyasından sadece işletme belgesi bulunan kafeterya ve restoranlar yararlanabilecek.

Bakan Ersoy konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalarda Bakanlık ile Ziraat Bankası arasında sağlanan mutabakatla 1 milyon TL’den 20 milyon TL’ye kadar 36 ay vadeli, yüzde 7.5 faizli ve 6 aya kadar geri ödemesiz kredi paketinin devreye konulacağı bilgisine yer verildi.