Ziraat Bankasından 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası!

Ziraat Bankası tarafından duyurulan ve 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi kampanyası büyük ilgi uyandırdı. 6 ay geri ödemesiz %0,49 faiz oranları ile 10.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi vereceği duyuran Ziraat Bankası en fazla araştırılan bankalardan bir tanesi haline geldi.

Ziraat Bankası kredi hesaplama ve ödeme tablosu

Kredi hesaplama ve ödeme ekranlarının açıldığıtemel ihtiyaç kredilerinin aktif edilmesinin nedeni olarak salgın gösterilirken 36 ay vadeli 6 ay geri ödemesiz 3, 5, 7.5 ve 10 Bin TL kredi verileceği duyuruldu.

Ziraat Bankası tarafından duyurulanlara göre;