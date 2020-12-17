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Ziraat Bankasından 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası!

Ziraat Bankası tarafından duyurulan yeni ihtiyaç kredisi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. 6 ay geri ödemesiz yüzde 0,49 faiz oranı ile sunulan 10 bin TL ihtiyaç kredisi araştırılmaya devam ediyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 21:44
Ziraat Bankasından 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası!
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Ziraat Bankası tarafından duyurulan ve 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi kampanyası büyük ilgi uyandırdı. 6 ay geri ödemesiz %0,49 faiz oranları ile 10.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi vereceği duyuran Ziraat Bankası en fazla araştırılan bankalardan bir tanesi haline geldi.

Kredi hesaplama ve ödeme ekranlarının açıldığı 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredilerinin aktif edilmesinin nedeni olarak salgın gösterilirken 36 ay vadeli 6 ay geri ödemesiz 3, 5, 7.5 ve 10 Bin TL kredi verileceği duyuruldu.

Ziraat Bankası kredi hesaplama ve ödeme tablosu

Ziraat Bankası tarafından duyurulanlara göre;

  • 5 bin TL kredi aldılarsa altı 6 geri ödeme şartı bulunmuyor. 6 ay sonrasında 30 ay boyunca her ay eşit taksit ödemeli olarak 188 TL ödeyecekler.
  • 7,5 bin TL kredi aldılarsa 6 ay geri ödeme şartı bulunmuyor. 6 ay sonrasında 30 ay boyunca her ay eşit taksit ödemeli olarak 282 TL ödeyecekler.
  • 10 bin TL kredi aldılarsa 6 ay geri ödeme şartı bulunmuyor. 6 ay sonrasında 30 ay boyunca her ay eşit taksit ödemeli olarak 376 TL ödeyecekler.

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 21:44
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Ziraat Bankası6 Ay ödemesizIhtiyaç KredisiKampanya
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