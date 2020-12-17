Ziraat Bankasından 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası!

Ziraat Bankası tarafından duyurulan ve 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi kampanyası büyük ilgi uyandırdı. 6 ay geri ödemesiz %0,49 faiz oranları ile 10.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi vereceği duyuran Ziraat Bankası en fazla araştırılan bankalardan bir tanesi haline geldi.
Ziraat Bankası kredi hesaplama ve ödeme tablosu
Ziraat Bankası tarafından duyurulanlara göre;
- 5 bin TL kredi aldılarsa altı 6 geri ödeme şartı bulunmuyor. 6 ay sonrasında 30 ay boyunca her ay eşit taksit ödemeli olarak 188 TL ödeyecekler.
- 7,5 bin TL kredi aldılarsa 6 ay geri ödeme şartı bulunmuyor. 6 ay sonrasında 30 ay boyunca her ay eşit taksit ödemeli olarak 282 TL ödeyecekler.
- 10 bin TL kredi aldılarsa 6 ay geri ödeme şartı bulunmuyor. 6 ay sonrasında 30 ay boyunca her ay eşit taksit ödemeli olarak 376 TL ödeyecekler.
Son Güncelleme: 17.12.2020 21:44