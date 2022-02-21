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Ziraat Bankasından 200.000 TL'ye kadar kredi almak mümkün! Krediden faydalanacak kişiler kimler?

Devlet memurları ve emeklilere özel 200.000 TL'ye varan kredi imkanı! Kredi almak için gereken şartlar nelerdir? Ziraat Bankasının sunduğu ihtiyaç kredisi hakkında detaylara haberimizde yer verilmiştir.

21 Şubat 2022 Pazartesi 00:13
Ziraat Bankasından 200.000 TL'ye kadar kredi almak mümkün! Krediden faydalanacak kişiler kimler?
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Ziraat Bankası üzerinden maaşını alanlara 200.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi fırsatı sunuluyor.

Devlet memurları ve emekliler bu krediden faydalanabilir.

Kredi almak isteyen vatandaşların kredi sicilleri oldukça önemlidir. Siciliniz kötü ve kredi notunuz düşükse kredi onayı almanız mümkün değildir. Kredi almak isteyen kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını Ziraat Bankasına taşımak suretiyle, kredi notu düşükse de onay almaları mümkündür.

Alınan kredide 36 ay vade isterseniz ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme seçeneği mevcuttur. Başvuruda bulunduktan sonra TC kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılır. Sorgulama sonucunda onay durumu sms ile size bildirilir. 200.000 TL kredi alınması durumunda isterseniz bankanız diğer bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatır.

Başvuru

Kimlik ve gelir belgeniz ile en yakın şubeye giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Gelir belgesiz olarak kredi almak istiyorsanız maaşınızı bu bankadan alıyor olmanız gerekir. Bankanın resmi intenet sitesinden kredi başvuru formu doldurup ihtiyaç kredisine başvurmak da mümkündür.

Onay alındığı durumda 36 ay vadeye kadar krediniz hesabınıza yatırılır.



Son Güncelleme: 21.02.2022 00:13
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Anahtar Kelimeler:
ZiraatIhtiyaç Kredisi
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