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Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!

Ziraat Bankası Covid-19 nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlara kredi paketleri sunmaya devam ediyor. Son olarak ihracat sektöründe faaliyet göstermekte olan vatandaşlar için 2 seneye kadar geri ödemesiz bir şekilde kredi verileceği ifade edildi...

27 Aralık 2020 Pazar 21:48
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
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Ülkemizde olumsuz etkilerini göstermeye deva eden Covid-19 virüsü salgını nedeniyle bankalar vatandaşların rahat bir nefes almasını sağlayacak kredi kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Son olarak Ziraat Bankası tarafından düzenlenen son kredi kampanyası ile birlikte vatandaşların 2 sene geri ödemesiz bir şekilde kredi çekebilecekleri ifade edildi.

 

4 farklı paket ile herkese kredi imkanı

Ziraat Bankası tarafından sunulan kredi paketlerine bakıldığında 4 farklı kampanyaya imza atıldığı görülüyor. Vatandaşlara 2 sene geri ödeme yapılmadan kredi imkanı tanıyan Ziraat Bankası’nda vatandaşlar hangi kredi paketine uygunlarsa o paket kapsamına alınıyorlar. 4 farklı paket şeklinde ortaya konan kampanya bünyesinde İleri, Verimli, Milli ve Endüstri isimli paketlerin yer aldığı ifade ediliyor.

 

2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı

Duyurulan kredi paketine bakıldığında 10 seneye kadar vade imkanı olacağı aktarılırken ayrıca 2 sene ödemesiz bir şekilde kredi çekilebileceği de belirtilenler arasında yer alıyor. Kredi paketi bünyesinde 150 milyon liralık limit konduğu da ifade edildi.

 

Kimler başvurabilir?

Ziraat Bankası tarafından ortaya konan 2 sene ödemesiz kredi paketine ihracat sektöründe faaliyet göstermekte olan vatandaşlar başvuruda bulunabilmektedirler. Kredi paketinin yakın bir tarihte uygulamaya alınacağı ifade edilirken, kesin bir tarih söylenmedi. Kredi paketi uygulamaya alındığında banka şubeleri ve mobil uygulama üzerinden ayrıntılar öğrenilebilecektir.



Son Güncelleme: 27.12.2020 21:48
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıKredi KampanyasıKredi PaketiCovid-19
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