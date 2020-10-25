İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Ziraat Bankası’ndan 0,99 faizle sosyal hayatı destek kredisi kampanyası

Pandemi sürecinde sunduğu kredi paketleri ile vatandaşın yüzünü güldüren Ziraat Bankası'ndan 0.99 faizle sosyal hayatı destek kredisi kampanyası başladı.

25 Ekim 2020 Pazar 09:04
Ziraat Bankası’ndan 0,99 faizle sosyal hayatı destek kredisi kampanyası
Takip Et:

Türkiye’nin en köklü kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, vatandaşlara 0.99 faiz oranı ve 36 ay vade seçeneği ile kredi paketleri sunmaya devam ediyor. Salgın sürecinde sosyal hayatı destek kredisi kapsamında vatandaşlara, 0.89’dan 1.29’a varan uygun faiz oranı ile 30 bin liraya kadar kredi sağlanıyor.

Sosyal hayatı destek kredisi kampanyası


Sosyal hayatı destek katkı paylı faturalı kredi paketi kapsamında vatandaşların ev tekstil ürünlerini karşılamak için gerekli nakit ihtiyacı sunulacak. Kredi ile vatandaşlar 0.89’dan başlayan faiz oranları ile 30 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Bankanın anlaşmalı olduğu firmalardan alışveriş yapıldığında faiz oranı 0.89 iken anlaşmalı olmayan yerler de bu oran 1.19 olmaktadır.

Ziraat bankasının sosyal hayatı destek kredisi başvurusu hem yüz yüze hem de telefon aracılığıyla yapılabilmektedir. Başvurunuzun onaylanması durumunda 3 bin liradan 30 bin liraya kadar kredi kullanma hakkı elde edebileceksiniz.



Son Güncelleme: 25.10.2020 09:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıSosyal Hayatı Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları

Popüler Haberler

Ziraat Bankası’ndan 0,99 faizle sosyal hayatı destek kredisi kampanyası
Evde hasta bakım maaşı ne kadar oldu Ekim 2020?
Emanet dizisinde Selim karakterine Osman Aydın hayat veriyor
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ doğum tarihi
Türkan Hanımın Konağı dizisinin Zehra'sı Almira Tuğgül Küçükoğlu'nun hayat hikayesi!
Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2020 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
Dolgu işlemlerinin ardından dolgulu dişin ağrıma nedenleri nedir?
Günlük burç yorumu 26 Ekim 2020 Pazartesi ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır? Emekli promosyon aldığım bankayı değiştirmek istiyorum
Doğum yapan anneye devletten yapılan para yardımları 2020
Plaka ile kayıp çalıntı araç sorgulama işlemi
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Esnaf Kefalet Kredisi kefilden ve başvuru sahibinden istenen evraklar nelerdir? ESKKK başvuru şartları
KYK öncelik belgesi alma alma şartları
İp tv nedir? Nasıl kullanılır? İp tv kurulum ve kullanımı
İbo Show 2020 ne zaman başlayacak? İbo Show yayın tarihi ve ilk konukları belli oldu mu?
E devlet kredi risk puanı ve notu sorgulama 2020
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 25 Ekim 2020 Pazar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 25 Ekim 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Yasak Elma Kaya neden yok? Barış Kılıç diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Askere giden kişinin alması gereken malzemeler 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.