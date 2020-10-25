Ziraat Bankası’ndan 0,99 faizle sosyal hayatı destek kredisi kampanyası

Türkiye’nin en köklü kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, vatandaşlara 0.99 faiz oranı ve 36 ay vade seçeneği ile kredi paketleri sunmaya devam ediyor. Salgın sürecinde sosyal hayatı destek kredisi kapsamında vatandaşlara, 0.89’dan 1.29’a varan uygun faiz oranı ile 30 bin liraya kadar kredi sağlanıyor.

Sosyal hayatı destek kredisi kampanyası

Sosyal hayatı destek katkı paylı faturalı kredi paketi kapsamında vatandaşların ev tekstil ürünlerini karşılamak için gerekli nakit ihtiyacı sunulacak. Kredi ile vatandaşlar 0.89’dan başlayan faiz oranları ile 30 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Bankanın anlaşmalı olduğu firmalardan alışveriş yapıldığında faiz oranı 0.89 iken anlaşmalı olmayan yerler de bu oran 1.19 olmaktadır.

Ziraat bankasının sosyal hayatı destek kredisi başvurusu hem yüz yüze hem de telefon aracılığıyla yapılabilmektedir. Başvurunuzun onaylanması durumunda 3 bin liradan 30 bin liraya kadar kredi kullanma hakkı elde edebileceksiniz.