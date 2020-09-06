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Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ülkede yabancı bankaların hakimiyeti bulunuyordu. Yerel bankaların bulunmaması; ciddi bir eksiklik olarak dikkat çekiyordu. Bilhassa tarımla uğraşan kesim bu konudan şikayet ediyordu. Bu noktada, bu alandaki eksikliği kapatmak adına II. Abdülhamit’in emriyle Ziraat Bankası açılmıştır.

06 Eylül 2020 Pazar 13:58
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
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Ziraat Bankası; kurulduğu günden bu yana her zaman milletine hizmet etmiştir. Türkiye’nin her noktasında şubelerinin bulunmasının yanı sıra ATM’leri ile de para çekme ve daha birçok konuda avantaj sağlamaktadır. İntenet şubesi ve mobil bankacılık hizmetleri ile de dünyanın her noktasından hizmet ulaştırmaktadır.

Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?

ilan365.net yer alan habere göre, Ziraat Bankası; çok uygun ihtiyaç kredisi seçenekleriyle dikkat çekmektedir. Beş bin TL ila 50 bin TL arasında değişen tutarlarda ihtiyaç kredisi almak mümkündür. 12 aydan 60 aya kadar uzanan vade seçenekleri bulunmaktadır. 24 ay vade seçeneğini tercih edenler için yüzde 1,10; 60 ay vade seçeneğini tercih edenler için ise yüzde 1,20 faiz oranı uygulanmaktadır. Banka kredilerinde güncel tarih itibariyle yüzde 1,05 faiz oranı sunulmaktadır. 12,36,48 ve 60 ay vade seçenekleri bulunmaktadır.

Ziraat Bankası; yalnızca ihtiyaç kredisi değil tüketicilerin isteklerine uygun olarak farklı krediler de sunmaktadır. Bireysel temel ihtiyaç kredisi başta olmak üzere bireysel enerji verimliliği kredisi, kredili mevduat hesabı, tüketici avans kredisi, enerji verimliliği yönetim kredisi, ipotekli bireysel finansman kredisi, dijital kredi, eğitim kredisi, taşıt kredisi, transfer taşıt kredisi, konut kredisi, ortak konut kredisi, yeşil ev konut kredisi, arsa kredisi, inşaat tamamlama kredisi vardır. Tüm bunlara ek olarak, Kovid-19 sürecinde işini veya işyerini kaybedenler için bireysel işyeri kredisi, enflasyona endeksli konut kredisi, ortak işyeri kredisi, tüketici ürün paketi, çalışanın artısı kredi paketi, emeklinin artısı kredi paketi gibi farklı finanslar destekler sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası’nın Avantajları


Ziraat Bankası’ndan kredi almak kadar bu bankanın maaş müşterisi olmak da çok ciddi bir avantajdır.

  • Ziraat Bankası; yılın her döneminde müşterileri için özel kampanyalar düzenlemektedir. Kredi seçeneklerinden tutun da farklı finansal hizmetlere kadar birçok avantaj sunulmaktadır.
  • Maaşını Ziraat Bankası’ndan alanların avantajları daha fazladır. Bankkart kullanma şansının yanı sıra kredili mevduat hesabı bulunanlar, Ziraat Bankası intenet bankacılığından faydalananlar olmak üzere maaş müşterilerinin kendileri için özel olarak tasarlanmış fırsatlardan yararlanma şansı bulunmaktadır.

Ziraat Bankası; tüketicilere finansman desteği sağlamasının yanı sıra tıpkı Vakıfbank gibi Türk voleyboluna vermiş olduğu hizmetler ile de dikkat çekmektedir. Türkiye Erkekler Voleybol Ligi’nde bulunan takımıyla birçok başarıya imza atmıştır. Türkiye’de voleybolun sevilmesinde önemli bir payı bulunmaktadır. Ziraat Bankası voleybol takımı; lig ve kupa şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa Kupası’nda da final oynama başarısına sahiptir.

Ziraat Bankası; zorlu Kovid-19 döneminde de bilhassa düşük kredi faiz oranlarıyla birçok tüketicinin yüzünü güldürmüştür.

Kaynak: ilan365.net



Son Güncelleme: 06.09.2020 13:58
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