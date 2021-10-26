Ziraat Bankasıdan 3000 TL nakit!

Ziraat Bankası son yaptığı kampanya ile 3000TL nakit sağlayacağını duyurdu. Ziraat Bankası kartı olanlarIN düşük faiz oranlarıyla ve kredili mevduat hesabı üzerinden yapacakları başvurularda 3000 TL’lik nakit ödeme alınabileceği duyuruldu. 3000 TL nakit avans müşterilerin hesabına yatırılacağı ve başvuruları onaylanan müşterilerin geri ödemelerinin 12 ay vade taksitli olacağı açıklandı.

Ziraat Bank kartı olan müşterilere 3000 TL nakit avans!

Bu kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin Ziraat Bankası şubelerine giderek 3000 TL nakit avans başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Bu kampanya Ziraat Bankası ATM kartı olan tüm müşteriler için geçerlidir. Ziraat Bankasi, başvuruda bulunan müşterilerine 3000TL’ye kadar nakit avans sağlayacak. 3000TL nakit avans geri ödemesi ise 12 ay vade ile gerçekleşebilecek. Eğer Ziraat Bankası müşterisi iseniz ve ATM kartına sahipseniz başvuru işlemlerinden sonra 3000 TL nakit avans alabilirsiniz.

Ziraat Bankası nakit avans başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankasından acil nakit ihtiyacı olan kişileri sevindirecek bir haber geldi. Ziraat Bankası müşterileri 3000 TL’ye kadar nakit avans başvurusunda bulunabilecekler. Bu kampanyadan yararlanmak için şubelere giderek, Ziraat Mobil uygulamasını indirerek veya Ziraat Bankasının resmi intenet sitesinden 3000 TL’lik nakit avans başvurusu yapabilirsiniz. Kampanya başvuru işlemleri oldukça kolay ve hızlıdır. Başvuruyu gerçekleştirdikten sonra 3000 TL’lik nakit avansı 12 ay vade ile rahatça ödeyebilirsiniz.

