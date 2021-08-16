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Ziraat Bankası ve Vakıfbank düşük faizli kredi paketini duyurdular!

Binlerce kişinin beklediği haber Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan geldi. Bankalar, düşük faizli ihtiyaç kredisi paketlerini duyurdular.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:43
Ziraat Bankası ve Vakıfbank düşük faizli kredi paketini duyurdular!
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Pandemi döneminde birçok vatandaş nakite sıkıntısı çekerken duyarken bu ihtiyaçlarını bankalardan kredi çekerek karşılayamaya çalışıyorlar. Çok sayıda özel ve kamu bankaları düşük faiz oranlarıyla müşterilerine kredi paketleri sunmaya başladı.

Bankaların sunduğu kredi paketlerinden artık şubeye gitmeden de faydalanabilirsiniz. Gelişen teknoloji ile beraber bankaların dijital kanalarından kredi çekmek çok kolaylaştı. Bankaların mobil bankacılık ve bireysel intenet şubeleri ile anında kredinizi alabilirsiniz.

Vakıfbank anında kredi

Vakıfbank, müşterilerine ‘Anında Kredi’ kampanyası ile ihtiyaç kredisi sunmaya başladı. Bankanın çağrı merkezlerinden, mobil uygulamasından, bireysel intenet şubesinden ya da ATM’lerden anında 75 bin TL’ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. Krediniz onaylandığı anda paranız hemen hesabınıza yatıyor. 36 ay vade imkânıyla gelen kredide yüzde 1.64 faiz oranı uygulanıyor. Maaşını Vakıfbank’tan alan kişiler 75bin TL’ye kadar kredi başvurusu yaparken maaş müşterisi olmayan kişiler 9bin TL’ye kadar kredi alabiliyor.

Ziraat Bankası anında kredi

Ziraat Bankası da müşterilerinin şubeye gelmesine gerek kalmadan kredi sunuyor. Maaşını Ziraat Bankası’ndan alan kişiler 36 ay vade ve yüzde 1.59 faiz oranından anında kredi başvurusu yapabiliyor. Anında kredi başvuruları bankanın mobil uygulamasından, bireysel intenet şubesinden ve çağrı merkezinden yapılabiliyor.


Son Güncelleme: 16.08.2021 14:43
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıDüşük FaizAnında KrediVakıfBank
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