Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri borçları ertelendi mi? Çiftçilerin kredi borcu ne zamana ertelendi?

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri borçları ertelendi mi? Çiftçilerin kredi borçları ertelendi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasından sonra en fazla merak edilen konular arasında borçların ertelenip ertelenmediği oldu. Binlerce kişi bu sorunun cevabını araştırıyor. Çiftçilerin kredi borçları ertelendi mi? Tarım Kredi Kooperatiflerinin ve Ziraat Bankası borçları ertelendi mi?

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin borçları ertelendi mi?

Çiftçilerin kredi borçları ne zaman ödenecek?

Çiftçiler Covid-19 sürecinden en çok etkilenen kesimlerden biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,borçlarının erteleneceğini açıklayarak, çiftçileri sevindirecek haberi verdi. Açıklama yapan Erdoğan ‘ Çiftçilerin ellerinde olan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verdik. Bu sene kuraklık sebebiyle bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı bellidir. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraate ve tarım kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir’ söylemlerinde bulundu.

Çiftçilerin borçlarının ertelendiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklıktan zarar gören arazi sahiplerinin değerlendirileceğini söyledi. Yapılacak olan tespitlerden sonra ertelenecek tarihin de açıklanması beklenmektedir.