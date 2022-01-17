Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri borçları ertelendi mi? Çiftçilerin kredi borcu ne zamana ertelendi?

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri borçları ertelendi mi? Çiftçilerin kredi borçları ertelendi mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasından sonra en fazla merak edilen konular arasında borçların ertelenip ertelenmediği oldu. Binlerce kişi bu sorunun cevabını araştırıyor. Çiftçilerin kredi borçları ertelendi mi? Tarım Kredi Kooperatiflerinin ve Ziraat Bankası borçları ertelendi mi?
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin borçları ertelendi mi?
Çiftçilerin kredi borçları ne zaman ödenecek?
Çiftçilerin borçlarının ertelendiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklıktan zarar gören arazi sahiplerinin değerlendirileceğini söyledi. Yapılacak olan tespitlerden sonra ertelenecek tarihin de açıklanması beklenmektedir.
Son Güncelleme: 17.01.2022 10:19