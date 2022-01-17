İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman alınacak?
Son Dakika
Zamlı emekli ve memur maaşları...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...
Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!
Son Dakika
Bez ve tek katmanlı maskeler...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri borçları ertelendi mi? Çiftçilerin kredi borcu ne zamana ertelendi?

Çiftçilere sevindiren haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Yaptığı açıklamada önemli kararları açıklayan Erdoğan, çiftçiler için aldıkları önemli kararları söyledi. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri borçlarının ertelenip ertelenmediğini açıklayan Erdoğan, konuya ilişkin önemli söylemlerde bulundu. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi borçları ertelendi mi? Çiftçilerin kredi borçları ne zamana ertelendi? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

17 Ocak 2022 Pazartesi 10:19
Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri borçları ertelendi mi? Çiftçilerin kredi borcu ne zamana ertelendi?
Takip Et:

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri borçları ertelendi mi? Çiftçilerin kredi borçları ertelendi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasından sonra en fazla merak edilen konular arasında borçların ertelenip ertelenmediği oldu. Binlerce kişi bu sorunun cevabını araştırıyor. Çiftçilerin kredi borçları ertelendi mi? Tarım Kredi Kooperatiflerinin ve Ziraat Bankası borçları ertelendi mi? 

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin borçları ertelendi mi?

Çiftçiler Covid-19 sürecinden en çok etkilenen kesimlerden biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçi borçlarının erteleneceğini açıklayarak, çiftçileri sevindirecek haberi verdi. Açıklama yapan Erdoğan ‘ Çiftçilerin ellerinde olan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verdik. Bu sene kuraklık sebebiyle bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı bellidir. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraate ve tarım kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir’ söylemlerinde bulundu.

Çiftçilerin kredi borçları ne zaman ödenecek?

Çiftçilerin borçlarının  ertelendiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklıktan zarar gören arazi sahiplerinin değerlendirileceğini söyledi. Yapılacak olan tespitlerden sonra ertelenecek tarihin de açıklanması beklenmektedir.  


Son Güncelleme: 17.01.2022 10:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıTarım Kredi KooperatifiçiftçiKredi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahvehane, kafe ve çay bahçelerine 5 bin TL hibe ne zaman verilecek? 5 bin TL hibe desteği için şartlar nelerdir?
Kahvehane, kafe ve çay bahçelerine 5 bin TL hibe ne zaman verilecek? 5 bin TL hibe desteği için şartlar nelerdir?
Müzisyenlere, oto yıkamacılara ve kuru temizlemeciler'e 3 bin TL hibe desteği başvuruları nasıl yapılır?
Müzisyenlere, oto yıkamacılara ve kuru temizlemeciler'e 3 bin TL hibe desteği başvuruları nasıl yapılır?
Oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları için 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
Oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları için 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
Seyyar satıcılar, tesisatçılar ve hırdavatçılar 3 bin TL hibe desteği başvuru şartları
Seyyar satıcılar, tesisatçılar ve hırdavatçılar 3 bin TL hibe desteği başvuru şartları
Tarım Kredi Kooperatifleri'nde büyükbaş yem fiyatları ne kadar?
Tarım Kredi Kooperatifleri'nde büyükbaş yem fiyatları ne kadar?
Akbank'tan 48 ay vadeli 20 bin TL'ye kadar kredi imkanı
Akbank'tan 48 ay vadeli 20 bin TL'ye kadar kredi imkanı

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri borçları ertelendi mi? Çiftçilerin kredi borcu ne zamana ertelendi?
Vietnamlı perakende devi Masan Group’a Alibaba’dan 400 milyon dolarlık yatırım
Kahvehane, kafe ve çay bahçelerine 5 bin TL hibe ne zaman verilecek? 5 bin TL hibe desteği için şartlar nelerdir?
Bir Zamanlar Çukurova Betül kimdir? İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında?
BtcTurk kullanıcılarının hangi bilgileri sızdırıldı?
Endless Love filminin konusu nedir?
PTT kargom hangi şubede, en yakın PTT şubesi nerede?
PTT kargo hangi günler dağıtım yapıyor?
PTT kargo köy dağıtım günleri ne zaman oluyor?
Doğum yapanlara hangi devlet yardımları yapılır? 2021
Hibe desteği başvurusu nasıl yapılıyor? Esnafa hibe desteği e-devlet başvuru ekranı
İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
2022 Vakıfbank EFT ücreti Vakıfbank EFT saatleri
SGK Şahıs ödemeleri nedir? SGK banka tanımlama ve sorgulama işlemleri nasıl yapılır?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 17 Ocak 2022 Pazartesi Instagram giriş sorunu
TRT’den Yeni Kanal Bugün Ekranlarda
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 16 Ocak 2022 Pazar Bitcoin ne kadar oldu?
17 Ocak 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Ocak Pazartesi at yarışı programı
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Kanal 7 Sensiz Olmaz dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.