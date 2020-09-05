İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: 18 saat sonra kontrol altında
Son Dakika
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili...
Trabzon'da dehşet olay! Eşini domuz zannedip tabancayla öldürdü
Trabzon'da dehşet olay! Eşini domuz...
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezasına yeşil ışık: ''Belirli suçlara mahsus ...''
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan...
Galatasaray İspanyol yıldız Juan Mata transferini bitirmek istiyor
Galatasaray İspanyol yıldız Juan Mata...

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır? ile ilgili yeni ayrıntılar 5 Eylül 2020 Cumartesi tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 5 Eylül 2020 gününe ait Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır? hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

05 Eylül 2020 Cumartesi 02:58
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır?
Takip Et:

Covid-19 salgını sonrasında ekonomik olarak sorunlar yaşayan pek çok vatandaş düşük faiz oranlarına sahip kredileri kullanarak nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmişlerdir. Özellikle kamu bankaları başta olmak üzere düşük faizli ve ertelemeli kredi veren Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi adı altında pek çok kredi kampanyasına imza atmışlardır.

Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır?


Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası’ndan alınacak temel ihtiyaç kredileri için belirlenen maksimum limit 20.000 TL’dir. Yeni bankacılık düzenlemeleri ile birlikte bankalar artık en fazla 10.000 TL’ye kadar temel ihtiyaç kredisi verebilmektedir. 10.000 TL’lik temel ihtiyaç kredilerine başvuru yapılabilmesi için,

  • Hane gelirinin 5.000 TL’nin altında olması gerekir.
  • Verilen krediler nakit olarak verilebildiği için kredi sahipleri istedikleri şekilde kredilerini kullanabilir.
  • Kredi başvurusunda istenen nüfus bilgileri, aylık gelir, hane geliri belgelerinin tamamı eksiksiz olarak kuruma verilmelidir.
  • Kredi sonucunun olumlu veya olumsuz olma durumu kredi başvuru sahibine iletilmektedir.
  • Aynı haneden sadece bir kişi temel ihtiyaç kredisine başvuru yapabilmektedir.
  • Kredi ödemeleri 6 ay sonrasına ertelenerek vatandaşların ekonomik durumlarını düzeltmeleri beklenir. Kredisini erken ödemek isteyenler ise başvuru halinde kredi taksitlerini ödemeye başlayabilir.
  • Kredi başvuruları için şubelere gitmek istemeyenler online ve mobil bankacılık üzerinden başvuru yapabilirler.
  • Vakıfbank üzerinden temel ihtiyaç kredisi almak isteyenler ise mobil, online, şube ve SMS ile başvuru yapabilirler. Vakıfbank üzerinden SMS ile başvuru yapmak isteyenler DESTEK TCKN ve HANEGELİRİ belirterek 5724’e kısa mesaj ile başvuru yapabilirler.
  • Halkbank üzerinden temel ihtiyaç kredisi almak isteyenler ise mobil, online ve şube üzerinden başvuru yapabilirler.

Temel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadardır?

Temel ihtiyaç kredisi için belirlenen faiz miktarı %0,49’tur. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası’nda kullanılan faiz oranları için ödeme tutarları ise şu şekildedir,

  • 10.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay süresince 376 TL taksit ödeyecek.
  • 7.500 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay süresince 282 TL taksit ödeyecek.
  • 5.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay süresince 188 TL taksit ödeyecek.

Kredi almak isteyenler kredi talepleri olumsuz gelmesi durumunda daha düşük kredilere başvuru yapabilirler. Önek vermek gerekirse 10.000 TL’lik krediye başvuran bir kişiye kredi talebi olumsuz olarak gelirse 5.000 TL’lik krediye başvuru yapması gerekir. Bu sayede kredisi olumlu sonuçlanacaktır. Aynı zamanda aynı hane halkından sadece 1 kişi bu krediyi alabilmektedir.



Son Güncelleme: 05.09.2020 02:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kamu BankalarıTemel İhtiyaç Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Düzce'ye yeni mega proje! Yarım milyon yatırımla 3 bin kişi istihdam edilecek
Düzce'ye yeni mega proje! Yarım milyon yatırımla 3 bin kişi istihdam edilecek
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü

Popüler Haberler

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır?
Yanlış spor ürünlerinin alınması nelere sebep olmaktadır?
2020 Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Düzenli Devlet Yardımları
KYK burs ve kredileri ne zaman yatmaya başlar? 2020 Eylül Kyk yatmaya başladı mı?
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Eylül 2020 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
Diş ipi kullanımı nasıl olmalıdır, ne zamanlar kullanılmalıdır?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2020 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
AGİ formu nasıl doldurulur? 2020 AGİ formuna eş ve çocuk bilgisi nasıl yazılmalıdır?
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
2019 - 2020 adrese yakın lise kayıtları ne zaman başlayacak? Lise kayıt tarihleri ne zaman?
Bilgisayarım PUBG Lite PC Kaldırır mı? Sistem Gereksinimleri Ne?
2019 Yılı Fitre Ne Kadar Açıklandı? Fıtır Sadakası Ramazan'ın Kaçıncı Günü Verilir? Fitre Kimlere Verilir? Diyanetten Açıklama!
Zeytinli Rock Festivali nerede düzenleniyor? hangi gün hangi gruplar çıkıyor? 2019 Zeytinli Rock Festivali konser ve etkinlik programı
Trt Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman hangi oyuncular hangi rolde olacak? Diriliş Ertuğrul yapımcısından ilk açıklamalar geldi!
Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?
Güncel gümüş fiyatları 5 Eylül 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Eğitimden sonra yedek subay maaşları ne kadar ödenir?
Altın ne kadar oldu? 5 Eylül 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Eylül 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
NEF 2020 bursu başvurusunda istenen şartlar nelerdir?
1999 tarihi öncesi emeklilik yaş sorgulama ve erken emeklilik için gereken koşullar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.