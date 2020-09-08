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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadardır?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadardır? haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 8 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

08 Eylül 2020 Salı 04:18
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadardır?
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Covid-19 salgını sonrasında ekonomik olarak sorunlar yaşayan pek çok vatandaş düşük faiz oranlarına sahip kredileri kullanarak nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmişlerdir. Özellikle kamu bankaları başta olmak üzere düşük faizli ve ertelemeli kredi veren Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi adı altında pek çok kredi kampanyasına imza atmışlardır.

Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır?


Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası’ndan alınacak temel ihtiyaç kredileri için belirlenen maksimum limit 20.000 TL’dir. Yeni bankacılık düzenlemeleri ile birlikte bankalar artık en fazla 10.000 TL’ye kadar temel ihtiyaç kredisi verebilmektedir. 10.000 TL’lik temel ihtiyaç kredilerine başvuru yapılabilmesi için,

  • Hane gelirinin 5.000 TL’nin altında olması gerekir.
  • Verilen krediler nakit olarak verilebildiği için kredi sahipleri istedikleri şekilde kredilerini kullanabilir.
  • Kredi başvurusunda istenen nüfus bilgileri, aylık gelir, hane geliri belgelerinin tamamı eksiksiz olarak kuruma verilmelidir.
  • Kredi sonucunun olumlu veya olumsuz olma durumu kredi başvuru sahibine iletilmektedir.
  • Aynı haneden sadece bir kişi temel ihtiyaç kredisine başvuru yapabilmektedir.
  • Kredi ödemeleri 6 ay sonrasına ertelenerek vatandaşların ekonomik durumlarını düzeltmeleri beklenir. Kredisini erken ödemek isteyenler ise başvuru halinde kredi taksitlerini ödemeye başlayabilir.
  • Kredi başvuruları için şubelere gitmek istemeyenler online ve mobil bankacılık üzerinden başvuru yapabilirler.
  • Vakıfbank üzerinden temel ihtiyaç kredisi almak isteyenler ise mobil, online, şube ve SMS ile başvuru yapabilirler. Vakıfbank üzerinden SMS ile başvuru yapmak isteyenler DESTEK TCKN ve HANEGELİRİ belirterek 5724’e kısa mesaj ile başvuru yapabilirler.
  • Halkbank üzerinden temel ihtiyaç kredisi almak isteyenler ise mobil, online ve şube üzerinden başvuru yapabilirler.

Temel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadardır?

Temel ihtiyaç kredisi için belirlenen faiz miktarı %0,49’tur. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası’nda kullanılan faiz oranları için ödeme tutarları ise şu şekildedir,

  • 10.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay süresince 376 TL taksit ödeyecek.
  • 7.500 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay süresince 282 TL taksit ödeyecek.
  • 5.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay süresince 188 TL taksit ödeyecek.

Kredi almak isteyenler kredi talepleri olumsuz gelmesi durumunda daha düşük kredilere başvuru yapabilirler. Önek vermek gerekirse 10.000 TL’lik krediye başvuran bir kişiye kredi talebi olumsuz olarak gelirse 5.000 TL’lik krediye başvuru yapması gerekir. Bu sayede kredisi olumlu sonuçlanacaktır. Aynı zamanda aynı hane halkından sadece 1 kişi bu krediyi alabilmektedir.



Son Güncelleme: 08.09.2020 04:18
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Anahtar Kelimeler:
Kamu BankalarıTemel İhtiyaç Kredisi
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