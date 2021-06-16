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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank harekete geçti! İhtiyacı olana kredi desteği açıklandı

Kamu bankaları, pandemi döneminde insanlara kredi imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası,Vakıfbank ve Halkbank bu konuda harekete geçti. Kamu bankalarının sunduğu ihtiyaç kredisinden nasıl yararlanır? Bu haberimizde ihtiyacı olana kredi desteğiyle ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte kamu bankaların sunduğu kredilerin detayları...

16 Haziran 2021 Çarşamba 14:26
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank harekete geçti! İhtiyacı olana kredi desteği açıklandı
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Kamu bankaları kredi imkanı

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank vatandaşlara yönelik yeni kredi programlarını açıkladı. Açıklamada, başvuru sahiplerine anında kredi desteği sağlanacağı belirtildi. Bankalar pandemi ile mücadele eden vatandaşlara yardım etmek için harekete geçiyor. İddiaya göre salgın dönemine özel uygun faiz oranıyla kredi desteği sağlanacak. Kredi başvurularının herhangi bir satış noktasında işlenmesi gerekmemekte olup, online kanallardan hızlı bir şekilde işlem yapılabilmektedir. Öncelikle kredi kullanmak isteyenler için T.C.'nin şartlarından biri vatandaş olmak ve en az 18 yaşında olmak. Başvuruda gözlemlenen en önemli detay kişinin kredi notudur. Kredi notu yüksek olan kişilere talep ettikleri kredi tutarı anında verilecektir. Kredi notu düşük olan kişilerin başvuruları reddedilebilir.

Uygun kişilerin başvurusu banka tarafından değerlendirme sürecine dahil edilir.

Ziraat Bankası

Salgın döneminde uygun faizli kredilerle vatandaşlara akın eden Ziraat Bankası, yaza girerken uygun faizli kredi kampanyası başlattı. Bu durumda vatandaşlar uygun faiz oranıyla uygulanan 15.000 liralık kredi faaliyetinden yararlanabiliyor. Kredi vadesi 36 aydır. Alacaklılar kolayca geri ödeyebilirler. Kredi başvurusunda bulunmak için banka şubesine gitmenize gerek yoktur. Tüm başvuru işlemleri Ziraat Bankası'nın intenet kanalı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Halkbank

Halkbank, uygun faiz oranlarıyla kredi desteği veren bir diğer kamu bankasıdır. İhtiyaç sahibi vatandaşlara 36 ay vade ile 10.000 lira özel kredi desteği sağlanıyor. Kredi başvuruları Halkbank'ın online kanalları, Halkbank mobil bankacılık uygulamaları ve çağrı merkezlerinden yapılabilmektedir. 10.000 liralık tercihli faizli kredi başvuruları alınmaya başlandı.

Vakıfbank

Vakıfbank’ta pandemide destek kredisi olarak 15 bin TL’lik ihtiyaç kredisi sağlamaktadır. Kredi için 36 ay vade imkanı sunulmaktadır. SMS ile de başvurular alınmaktadır. KREDI, T.C. Kimlik No, Aylık Gelir, bu bilgileri yazdıktan sonra 5724’e SMS göndererek krediye başvuru yapabilirsiniz.


Son Güncelleme: 16.06.2021 14:26
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