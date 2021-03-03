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Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!

Ziraat Bankası, kendilerinden kredi kullanan tüm müşterileri için yeni bir ödeme imkanı hazırladı. Bankadan konuyla ilgili yapılan açıklamada takibe giren ödemelerin temerrüt ve diğer faizleri silineceği bildirildi.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:16
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
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Pandemi nedeniyle kredi ödemelerini yapamayan Ziraat Bankası müşterileri için dev bir kampanya hazırlandı. Takibe girerek ödeme zorluğu çekilen krediler için yeni ödeme sistemi hazırlayan banka bireysel ve kurumsal müşterileri için uygulamaya aldığı kredi paketlerine ek olarak takipte borcu olan müşterilerinin temerrüt ve diğer faizleri silerek yeni ödeme planı belirliyor.

Söz konusu kampanyaya ilişkin banka tarafından yapılan açıklamada banka neznine borcu olan kurumsal ve bireysel müşterilerinin vadesinde ödenemeyerek 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren takibe düşen kredilerine ödeme kolaylığı sunulacağı bildirildi. Açıklamada; temerrüde düşmüş borcun 1 milyon TL'yi geçmeyen müşteriler için takibe intikal eden bakiyelerine karşılık borçlarını bir kerede ödemek koşuluyla faizlerini ödememe uygulamasından yararlanabilecekleri ifade edildi.

Bankanın yeni ödeme koşulundan yararlanmak isteyen banka müşterilerinde borçlarının takibe girdiği tarihten sonra gelen  dönem için hiç bir faiz tahsil edilmeyecek ve takip tarihinden itibaren borcunu tek seferde kapattığı için o tarihe kadar işlemiş olan faizleri ödemek zorunda kalmayacak.

Bu uygulamanın, 8 Mart-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacağının bildirildiği açıklamada; intikal bakiyesine ait sınırların, bireysel müşteriler için 100 bin TL, tarımsal ve kurumsal müşteriler için de ise 500 bin TL olarak belirlendiği ifade edildi.



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:16
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