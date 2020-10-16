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Ziraat Bankası traktör kredisi detayları nelerdir? 500 bin TL traktör kredisi!

Ziraat Bankası'nın verdiği traktör kredisi merak ediliyor. Pek çok çiftçilikle uğraşan kişinin toprağı işleme konusunda en önemli yatırımlardan biri olan traktör için çiftçiler araştırmalarına devam ediyor.

16 Ekim 2020 Cuma 08:10
Ziraat Bankası traktör kredisi detayları nelerdir? 500 bin TL traktör kredisi!
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Çiftçilikle uğraşan kişilerin işlerini halledebilmek için almaları gereken traktörlere bankalar kredi vermektedir. Çiftçi vatandaşların traktör kredisi almak için tercih ettiği bankaların başında ise Ziraat Bankası gelmektedir. 500 bin TL kredi veren Ziraat Bankasında senelik %5 faiz ile aylık %0,41 oranlarında kredi verilmektedir. Ziraat Bankası tarafından belirlenen markalara verilen kredilerde aylık %0,62 ile yıllık 7,5 faiz oranı ile verilmektedir.

Ziraat Bankası traktör kredisi almak için belirlenen şartlar nelerdir?

Verilen traktör kredisinin ilk şartı ÇKS belgesinin olma zorunluluğudur. Ancak ÇKS belgesi olmayanlarda 48 ay vade ile daha yüksek vade oranları ile traktör kredisi alabilir. Verilen krediler 5 yaşına kadar olan sıfır veya ikinci el traktörler için geçerlidir.


Şartlar ise banka tarafından şu şekilde belirtilmektedir. 500.000 TL’ye kadar verilen krediler için yıllık 10, aylık ise %0,83 faiz oranı bulunmaktadır. Yerli üretim olan traktörler için verilen destekler %50 oranında artmaktadır.

ÇKS belgesi olmadan motorlu taşıtlar kredisi üzerinden alınacak kredilerde ise 48 ay vade seçeneği ile %0,96 faiz oranı sunulmaktadır. Ancak bu şekilde kredi alacak kişilerin tercihleri en fazla 5 yaşına kadar olmalıdır.

Banka aynı zamanda bazı durumlarda en az 2 kefil istemektedir. Gerekli şartlar da sağlandıktan sonra banka tarafından kredi verilmektedir.

Traktör kredisi veren bankalar hangileridir?

Ziraat Bankasına ek olarak bazı bankalar da traktör kredisi vermektedir. Vakıfbank 60 ay vade ile kredi verirken, kredi traktörün %75’ine değecek şekilde verilir. Aylık, 3 aylık, 6 ve 12 aylık eşit taksitlerle kredi esnek ödemeleri bulunmaktadır. 5 yaşından büyük olan traktörlere kredi verilmemektedir. Türkiye Ekonomi Bankası ise diğer traktör veren bankalardan bir tanesidir. %1,99 faiz oranı ile 48 ay vade seçeneği sunan TEB 5 yaşına kadar olan traktörlere kredi vermektedir.



Son Güncelleme: 16.10.2020 08:10
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Ziraat BankasıTraktör Kredisi500 Bin Tl
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