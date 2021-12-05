Ziraat Bankası TOKİ başvurusu nasıl yapılmaktadır? Başvuru şartları nelerdir ?

TOKİ, bazı kurallar çerçevesinde kişileri ev sahibi yapmaktadır. Çekilen kura sonucuna göre ödemeler, kişiler eve yerleştikten sonra da yapılmaktadır. Lakin kura sonucuna göre kişilerin eve girmeden önce bir miktar ödeme yapmaları gerekmektedir. Bunun amaçla ise Ziraat Bankası TOKİ için konut kredisi vermektedir.

Vatandaşlar Ziraat Bankası’na TOKİ’den ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirler. Başvurular, en yakın şubeden, mobil bankacılıkta, intenet bankacılığından, telefondan yapılabilmektedir.

Ziraat Bankası TOKİ başvuru şartları

Ziraat Bankası TOKİ kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler şu şartları taşımalıdır:

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

· Kredi notunun yüksek olması,

· Çekilen kredinin ödenebileceğini gösteren gelir beyanı olması,

· 2+1 konut başvurusu yapacak olanların 25 yaşını doldurmuş olmaları,

· 3+1 konut başvurusu yapacakların 18 yaşını doldurmuş olmaları,

· Başvuruda bulunacakların konut projesinin yapılacağı bölgede minimum 1 sene ikamet etmiş olmaları,

· Başvuru yapan kişilerin daha önceden konut kredisi almamış olmaları,

· Başvuran kişinin ya da eşinin herhangi bir mal varlığının olmaması,

· Başvuruda yapacak kişinin hane içi gelirinin en fazla 5,500 TL, İstanbul içinde yaşayan kişilerin ise 6,000 TL olması gerekmektedir.

Başvuru yapacak kişiler yukarıdaki şartları karşılıyorsa kredi başvurusu yapabilirler. Ziraat Bankası verdiği konut kredilerine %1.28 oranında faiz uygulamaktadır. Bunun yanı sıra 240 ay vade imkanı sağlamaktadır. Banka, kişilerin gerekli belgeleri getirmesi doğrultusunda işlemlere başlayacaktır. Başvurular onaylanırsa istenilen tutar direkt olarak TOKİ hesabına yatar. Alınacak olan kredi miktarı satın alınacak ev ile orantılı miktardadır.

Bunun yanı sıra kişilerin daha öncesinden projelendirilen fakat satın alım işlemi gerçekleşemeyen TOKİ konutları için de kullanabilir. Kişilerin alamadıkları konut için Ziraat Bankası tarafından alınacak TOKİ kredisinin konut bedelinin tamamı ya da tamamına yakın olacak şekilde çekilmesi mümkündür.

Ziraat Bankası TOKİ kredisine kimler başvurabilir?

Aşağıda sıralanmış vatandaşlar başvuru yapabilirler:

Normal kişiler,

Engelli kişiler,

Şehit aileleri.

Ziraat Bankası TOKİ başvurusunda bulunabilecek vatandaşlardan neler istenir?

Eğer başvuru yapacak olan kişi engelli ise minimum %40 seviyesinde engel durumunun bulunması gerekir. Bu durumu gösteren sağlık raporu ya da özür durumunu gösteren kimlik belgeleri bulunmalıdır.

Şehit ailesi olan kişiler, harp ve vazife malulleri ile kişilerin dul eşleri ve yetim çocuklarının SGK’dan alınması gereken Hak Sahipliği Belgesi bulunmalıdır.

Şehit yakınlarından başvuru bedeli istenmemektedir.

Normal vatandaşlardan ya da engelli vatandaşlardan 2+1 konut için başvuru yapanlardan 500 TL, 3+1 konut için başvuru yapanlardan 1000 TL başvuru bedeli istenmektedir.

Bunların yanı sıra başvuru esnasında kişilerden bu belgeler ile birlikte gelir, ikamet gibi belgeler sözleşme imzalama anında kişilerden talep edilir.

Ziraat Bankası TOKİ başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankasından TOKİ başvurularının nasıl yapılacağını merak eden vatandaşlar detaylı bilgileri TOKİ’nin web sayfasından öğrenebilirler. Bunun yanı sıra TOKİ web sayfasında açık satışı duyurulan projelere de göz atılabilir. Gerekli şartları okuduktan sonra Ziraat Bankasının en yakın şubesine giderek başvuru işlemlerine başlayabilirsiniz. Başvuru için yalnızca kimliğinizin yanınızda olması yeterlidir.

Satın almak istediğiniz konutu TOKİ web sayfası üzerinden ya da yerinde inceleme yaparak belirlemeniz halinde size en yakın Ziraat Bankası’na giderek müracaatta bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden yapılacak işlemler için banka tarafından vadesiz hesap üzerinden yapılmaktadır.

Vadesiz hesabı bulunmayan kişilere vadesiz hesap açılarak peşinat bedeli, vergi ve komisyon tutarı; vadesiz hesaba yatırılarak gayrimenkul satın alma işlemi hızlı bir sürede gerçekleşecektir.

E-devlet üzerinden TOKİ başvurusu nasıl yapılır?

2021 Ziraat Bankası TOKİ başvurusunun nasıl yapıldığını merak edenler için TOKİ başvuruları:

TOKİ için başvuruda bulunmak isteyen kişiler e-devlet üzerinden de başvuru yapabilmektedir. E-devlet üzerinden şu işlemler yapılmalıdır:

Öncelikle turkiyegov.tr adresine girilmelidir.

Daha sonra giriş yapılarak kimlik doğrulama ekranından istenilen bilgiler doldurulmalıdır.

Önünüze gelen ekrandan e-hizmetler bölümüne gidilmelidir.

Açılan pencereden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı seçeneğine tıklanmalıdır.

Bu adımda ekranınıza TOKİ işlem sayfası gelecektir.

Bu sayfadan TOKİ’nin güncel projelerini görebilirsiniz.

Daha sonra başvuru yapmak istediğiniz projede başvuru yapacak kişi ikamet etmiş olduğu ile aile toplu konut projesi belirlendikten sonra TOKİ Başvurusu seçeneğine tıklanmalıdır.

Açılan sayfada istenilen tüm bilgilerin belirtilen tarih içerisinde girilmesi gerekmektedir.

Başvuru formu gönderildikten sonra belirtilen tarih içinde istenilen ücret yatırılmalıdır.

E-devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra belirtilen ücretin ödenmesi dahilinde başvuru işlemi kayda alınacaktır.

Ziraat Bankası TOKİ başvurusu için hangi evraklar gereklidir?

Başvuruda istenen belgeler ise şunlardır:

· Başvuruda bulunacak kişinin kimlik belgesi,

· Kişiye ait gelir belgesi,

· Emekli kişiler için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak Emekli Kimlik Belgesi,

· Engelli vatandaşlar için %40 engelli olduklarını gösteren tam teşekküllü bir hastaneden alınan heyet raporu ve kimlik kartının fotokopisi,

· Şehit aileleri için, harp ve vazife malulleri için ve bu kişilerin dul eşleri ve yetim çocukları için hak sahipliği belgesi istenmektedir.

Projeler kapsamında yer alan 2+1 ve 3+1 tipi evler için başvurular e-devlet üzerinden yapılmakta olup, başvuruda bulunacak kişiler Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesini 2 nüsha halinde doldurması halinde şubelere giderek ya da e-devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir.

Emekliler TOKİ başvurusunu nereye yapmaktadır?

TOKİ, emekliler için %25 oranında kontenjan açmaktadır. TOKİ için başvuruda bulunmak isteyen emekliler Ziraat Bankası ve Halk Bankası üzerinden işlem yapabilirler.

Ziraat Bankası TOKİ başvurusunda para yatırılıyor mu?

TOKİ konut başvurularında belli miktarda bir ücret yatırılmaktadır. Ücretler yattıktan sonra işlemler başlatılmaktadır. Ödenecek miktarlar ise ev tipine göre değişmektedir. Bu ücretler şu şekilde değişiklik gösterir:

2+1 ev için başvuru yapan kişiler 500 TL,

3+1 ev için başvuru yapan kişiler ise 1000 TL para yatırmalıdır.

TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Sonuçların açıklanması için net bir zaman dilimi yoktur lakin öncelik şehit ailelerine, harp ve vazife malullerine, kişilerin dul eşlerine ve emeklilere verilmektedir. Daha sonra ise diğer vatandaşlara sıra gelir. Bu doğrultuda sonuçlar açıklanır.

TOKİ başvuru sonuçlarını sorgulama

Sonuç sorgulama işlemi turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. Detaylar için ise şu işlemler takip edilmelidir:

Öncelikle turkiye.gov.tr adresine girilmelidir.

Daha sonra giriş işlemi yapılır. Kimlik doğrulama ekranı da açıldıktan sonra açılan sayfadan yani e-devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yazarak o sayfayı açın.

Açılan ekranda başlıklar karşınıza çıkacaktır. Başlıklar arasından sorgulama ekranını seçerek başvurunuzu takip edebilirsiniz.

TOKİ ödemeleri nasıl yapılıyor?

TOKİ’den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar belli bir miktarda ödeme yapmalıdır. TOKİ ödemeleri şu şekilde yapılabilir:

· Öncelikle Ziraat Bankası resmi web sayfası üzerinden intenet bankacılığı giriş yapılmalıdır.

· Daha sonra kimlik numarası ve mobil bankacılık şifresi ile giriş yapılarak ekran üzerinde Ödemeler bölümüne geçiş yapılmalıdır.

· Ardından Ödemeler bölümünde yer alan Kurum Ödemeleri bölümünde yer alan TOKİ Ödemeleri bölümüne tıklanmalıdır.

· TOKİ başvuruları için belirtilen tutar ve konut bilgilerinin sisteme girilmesinin ardından vadeli ya da vadesiz mevduat hesabı üzerinden başvuru ödemelerinin yapılması gerekir.

Son olarak Ziraat Bankası Mobil uygulaması üzerinden işlemler tamamlanabilir