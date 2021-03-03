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Ziraat Bankası takipte borcu olanlara müjde! Artık rahat bir şekilde ödeyeceksiniz

Türkiye’nin en büyük kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası üzerinde takipte borcu olanlara ödeme kolaylığı geldi. Ziraat Bankası takipte borcunuz varsa artık çok rahat bir şekilde ödeme yapabilirsiniz.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:10
Ziraat Bankası takipte borcu olanlara müjde! Artık rahat bir şekilde ödeyeceksiniz
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Ziraat Bankası, Türkiye’nin en büyük ve en avantajlı kamu bankalarının başında gelmektedir. Türkiye’nin en büyük kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası üzerinde takipte borcu olanlara ödeme kolaylığı geldi. Ziraat Bankası takipte borcunuz varsa artık çok rahat bir şekilde ödeme yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası takipte borcunuz varsa, bu bakiyelerin tamamını tek seferde ödemeniz halinde borcunuz kapatılacak ve faiz işlemeyecek. 31.12.2020 tarihinden sonra takibe düşmüş kredi borçlarınızda ödeme kolaylığı geliyor. Bunun için borcunuzun 1 milyon TL’yi geçmemiş olması gerekmektedir. Borcunuzun takibe düştüğü tarihten sonra temerrüt adı altında faiz alınmayacaktır. Bunun için borcunuzu tek seferde ödemeniz gerekmektedir.

Bu yöntemle müşterisine pandemi sürecinde rahat bir nefes aldırmayı amaçlayan Ziraat Bankası, bu uygulamayı 8 Mart 2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında yürürlüğe sokacak. Bunun için bireysel müşterilerde 100 bin TL limit konulurken, tarım müşterisinde 500 bin TL ve diğer kurumsal müşteriler için de 500 bin TL limit kondu.



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:10
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıTakip Borcu
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