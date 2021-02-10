ziraat bankası sıfır faizli hayvancılık kredisi şartları 2021

Devlet hayvancılıkla uğraşan çiftçilere maddi yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlar Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Ziraat Bankası çiftçilere 0 faizli kredi imkanı sağlamaktadır.
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi ile yapılan faaliyetler
Ziraat Bankası tarafından verilen 0 faizli kredi ile çiftçiler nakit ihtiyaçlarını gidererek üretim yapabiliyor. Hayvancılıkla uğraşan çiftçiler bu kredilerle yeni hayvan alabilir, çiftlik kurabilir.
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi verilen alanlar
0 faizli kredi imkanından aşağıda yer alan alanlar iş yapanlar faydalanmaktadır.
Su ürünleri yetiştiriciliği,
Damızlık düve yetiştiriciliği,
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,
Sığır yetiştiriciliği,
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi vadeleri
Ziraat Bankası’nın hayvancılıkla uğraşanlara verdiği 0 faizli kredilerde 24 aya kadar vade imkanı sunmaktadır. Ancak kredinin kullanım alanına göre vade oranı değişmektedir. Buna göre;
- Büyükbaş hayvan yetiştiricilerine ekipman almaları için verilen kredide vade 24 aydır.
- Büyükbaş besi hayvan alımında ise kredi vade süresi 18 aydır.
- Arıcılık alanında alınan kredilerde 24 aya kadar vade yapılmaktadır.
- Tavukçuluk alanında verilen kredilerin vade süresi de 24 aydır.
Bunların dışında küçükbaş hayvancılık için verilen kredilerin vade süresi 2 yıla kadar çıkabilmektedir.
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi için gerekli belgeler
Ziraat Bankası 0 faizli kredi başvurusunda kişilerden şu belgeleri istemektedir;
Kimlik belgesi,
İkametgah beglgesi,
İkamet adresine ait güncel fatura,
ÇKS belgesi,
Gelir durumunu gösteren gelir belgesi.