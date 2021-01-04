İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu
Son Dakika
SGK ve Bağ Kur ve...

ziraat bankası sıfır faizli hayvancılık kredisi 2021

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen ziraat bankası sıfır faizli hayvancılık kredisi haberi ile ilgili olarak paylaşılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak için 4 Ocak 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 20:24
ziraat bankası sıfır faizli hayvancılık kredisi 2021
Takip Et:

Devlet hayvancılıkla uğraşan çiftçilere maddi yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlar Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Ziraat Bankası çiftçilere 0 faizli kredi imkanı sağlamaktadır.

Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi ile yapılan faaliyetler

Ziraat Bankası tarafından verilen 0 faizli kredi ile çiftçiler nakit ihtiyaçlarını gidererek üretim yapabiliyor. Hayvancılıkla uğraşan çiftçiler bu kredilerle yeni hayvan alabilir, çiftlik kurabilir.

Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi verilen alanlar

0 faizli kredi imkanından aşağıda yer alan alanlar iş yapanlar faydalanmaktadır.

Su ürünleri yetiştiriciliği,

Damızlık düve yetiştiriciliği,

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,

Sığır yetiştiriciliği,

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği.

Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi vadeleri

Ziraat Bankası’nın hayvancılıkla uğraşanlara verdiği 0 faizli kredilerde 24 aya kadar vade imkanı sunmaktadır. Ancak kredinin kullanım alanına göre vade oranı değişmektedir. Buna göre;

  • Büyükbaş hayvan yetiştiricilerine ekipman almaları için verilen kredide vade 24 aydır.
  • Büyükbaş besi hayvan alımında ise kredi vade süresi 18 aydır.
  • Arıcılık alanında alınan kredilerde 24 aya kadar vade yapılmaktadır.
  • Tavukçuluk alanında verilen kredilerin vade süresi de 24 aydır.

Bunların dışında küçükbaş hayvancılık için verilen kredilerin vade süresi 2 yıla kadar çıkabilmektedir.

Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi için gerekli belgeler

Ziraat Bankası 0 faizli kredi başvurusunda kişilerden şu belgeleri istemektedir;

Kimlik belgesi,

İkametgah beglgesi,

İkamet adresine ait güncel fatura,

ÇKS belgesi,

Gelir durumunu gösteren gelir belgesi.



Son Güncelleme: 04.01.2021 20:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıKrediHayvancılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!

Popüler Haberler

Show TV canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
Atv canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Ocak 2021 Salı
SGK'ya başvuruda bulunanlar bu destek ödemesinden faydalanıyor! İş göremezlik ödeneği şartları
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2021
Esnek çalışma kimler için geçerli olacak? Hangi kamu kurumları esnek çalışmaya geçecek?
Beni Bırakma Firuze karakteri kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında?
Altın ne kadar oldu? 5 Ocak 2021 Salı Güncel altın fiyatları 5 Ocak 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2021
Bir Başkadır’da Tülin Özen'in olay yaratan yatak sahnesi
PS 5 reklam videosu
2020 sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar oldu? Sokağa çıkma cezası sorgulama
İBB 3200 TL değerindeki eğitim yardımı başvuru belgeleri ve eğitim yardımı yatırılma tarihleri
2021 Ocak KYK ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri hangi tarihlerde hesaplara yatar?
Kulüp dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
2021 trend erkek saç modelleri
Yatay geçişler ne zaman başlıyor? 2021 yatay geçişte nelere dikkat edilir?
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Ocak 2021
Ayak bileği burkulması ne kadar sürede tedavi edilir? Bilek burkulması iyileşme süresi
Hayvan genetiği koruması için devlet tarafından verilen destekler nelerdir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.