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Ziraat Bankası seracılık ve sera yapım kredisi şartları 2021

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Ziraat Bankası seracılık ve sera yapım kredisi şartları haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 15.02.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 12:40
Ziraat Bankası seracılık ve sera yapım kredisi şartları 2021
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Ziraat Bankası, 2020 yılında sera üretimi yapan çiftçiler için kredi imkanları sunuyor. Seracılık için verilen kredi, örgü altı tarım faaliyetlerinin giderlerinin karşılanmasına büyük destek oluyor. Bunun yanında devlet tarafında da seracılık sektörünün geliştirilmesi için çeşitli teşvikler yapılıyor.

Ziraat Bankası sera kredisi

Seracılığa Destek Paketi ile yurt içindeki sebze ve meyve fiyatlarını belirli bir düzende tutmak amacıyla verilen kredi, seracılık yapan çiftçilerin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşturulmuştur. Ziraat Bankası bu kapsamda yatırım maliyetinin %75’ini karşılıyor. Kredide düşük faiz oranı sağlayan banka, örtü altı tarım sektörünün canlanması ve mevcut seralarında geliştirilmesini amaçlıyor. 7 yıl vadeli olan kredi paketinden yararlanmak isteyen çiftçilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Sera kredisi özellikleri neler?

Örtü altı tarım yani seracılık yapmak isteyen kişiler için oluşturulan kredinin özellikleri şu şekildedir;

- Sera kredisinin vadesi en fazla 7 yıldır.

- Diğer tarımsal kredilerde olduğu gibi 2 yıl ödeme erteleme imkanı bulunmaktadır.

-

Kredinin aylık faiz oranı yüzde 0,68, yıllık bazda faiz oranı ise yüzde 8,25’tir.

- Banka tarafından yatırım faaliyetlerinin yüzde 75’ine kadar kredi verilmektedir.

- 1 yıllık vade ile alınan sera kredileri yüzde 8, 1 yıl ile 4 yıl arasında vadeli olan kredilerde yüzde 10, 4 yıldan daha uzun süre vadeye sahip olan kredilerde oran yüzde 11 olmaktadır. Ancak bakanlığın desteği ile faiz oranları yüzde 8,25 olarak sabitlenmiştir.

- Kredide 2 yıl ödeme seçeneğini kullanmak istemeyen çiftçiler borçlarını daha önce başlatabilmektedir.

- Kredilerin ödeme planı aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak düzenlenmiştir.

Ziraat Bankası sera kredisi şartları nelerdir?

- Başvuru sahibinin kontrollü örtü altı tarım üretim koşullarına sahip olması,

- Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından sunulan Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmak ve projelerin müdürlük tarafından onaylanması,

- Arazi büyüklüğünün en az 1 dekar alana sahip olması ya da çiftçinin farklı bölgelerde toplam 1 dekarlık seracılık faaliyetinin bulunması,

- Yeni kurulacak olan seralara ait projelerin tamamlanması,

- Üreticinin beyanı ile bakanlık sistemine giriş yapılması,

- Bankanın incelemeleri doğrultusunda seracılık şartlarının taşınıyor olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası sera kredisi başvuru için gerekli belgeler

Yukarıda belirtilen şartların sağlanması halinde bankaya seracılık kredisi başvurusu yapılabilecektir. Başvuru için ise bazı belgeler talep edilmektedir. Bu belgeler şöyle sıralanır;

- Nüfus kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi,

- Güncel ikametgah belgesi,

- Arazinin tapu ya da icar belgesi,

- Örtü altı kayıt sistemi belgesi,

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 12:40
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SeracılıkZiraat Bankası
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