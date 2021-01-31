İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Ziraat Bankası seracılık kredi paketi 2021

Ziraat Bankası seracılık kredi paketi konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Ziraat Bankası seracılık kredi paketi hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 31 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 05:57
Ziraat Bankası seracılık kredi paketi 2021
Takip Et:

Ziraat Bankası, 2020 yılında sera üretimi yapan çiftçiler için kredi imkanları sunuyor. Seracılık için verilen kredi, örgü altı tarım faaliyetlerinin giderlerinin karşılanmasına büyük destek oluyor. Bunun yanında devlet tarafında da seracılık sektörünün geliştirilmesi için çeşitli teşvikler yapılıyor.

Ziraat Bankası sera kredisi

Seracılığa Destek Paketi ile yurt içindeki sebze ve meyve fiyatlarını belirli bir düzende tutmak amacıyla verilen kredi, seracılık yapan çiftçilerin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşturulmuştur. Ziraat Bankası bu kapsamda yatırım maliyetinin %75’ini karşılıyor. Kredide düşük faiz oranı sağlayan banka, örtü altı tarım sektörünün canlanması ve mevcut seralarında geliştirilmesini amaçlıyor. 7 yıl vadeli olan kredi paketinden yararlanmak isteyen çiftçilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Sera kredisi özellikleri neler?

Örtü altı tarım yani seracılık yapmak isteyen kişiler için oluşturulan kredinin özellikleri şu şekildedir;

- Sera kredisinin vadesi en fazla 7 yıldır.

- Diğer tarımsal kredilerde olduğu gibi 2 yıl ödeme erteleme imkanı bulunmaktadır.

-

Kredinin aylık faiz oranı yüzde 0,68, yıllık bazda faiz oranı ise yüzde 8,25’tir.

- Banka tarafından yatırım faaliyetlerinin yüzde 75’ine kadar kredi verilmektedir.

- 1 yıllık vade ile alınan sera kredileri yüzde 8, 1 yıl ile 4 yıl arasında vadeli olan kredilerde yüzde 10, 4 yıldan daha uzun süre vadeye sahip olan kredilerde oran yüzde 11 olmaktadır. Ancak bakanlığın desteği ile faiz oranları yüzde 8,25 olarak sabitlenmiştir.

- Kredide 2 yıl ödeme seçeneğini kullanmak istemeyen çiftçiler borçlarını daha önce başlatabilmektedir.

- Kredilerin ödeme planı aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak düzenlenmiştir.

Ziraat Bankası sera kredisi şartları nelerdir?

- Başvuru sahibinin kontrollü örtü altı tarım üretim koşullarına sahip olması,

- Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından sunulan Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmak ve projelerin müdürlük tarafından onaylanması,

- Arazi büyüklüğünün en az 1 dekar alana sahip olması ya da çiftçinin farklı bölgelerde toplam 1 dekarlık seracılık faaliyetinin bulunması,

- Yeni kurulacak olan seralara ait projelerin tamamlanması,

- Üreticinin beyanı ile bakanlık sistemine giriş yapılması,

- Bankanın incelemeleri doğrultusunda seracılık şartlarının taşınıyor olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası sera kredisi başvuru için gerekli belgeler

Yukarıda belirtilen şartların sağlanması halinde bankaya seracılık kredisi başvurusu yapılabilecektir. Başvuru için ise bazı belgeler talep edilmektedir. Bu belgeler şöyle sıralanır;

- Nüfus kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi,

- Güncel ikametgah belgesi,

- Arazinin tapu ya da icar belgesi,

- Örtü altı kayıt sistemi belgesi,

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 05:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SeracılıkZiraat Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı yatan iller 31 Ocak 2021 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Hepsi Benim Fox TV başvuru nasıl yapılır? Hepsi Benim yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Kadir Şeker davasında son durum ne? Kadir Şeker cezası bozuldu mu, beraat edecek mi?
Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve maç sonucu kaç kaç bitti, golleri kim attı? Bjk Trabzon 1-2 maç golleri izle
Hercai Miran ölecek mi, ölüyor mu? Akın Akınözü diziden ayrılıyor mu?
ORC, MAK ve METROPOL Son seçim anketi araştırmalarına göre partilerin oy dağılımları
PttAVM nedir? ePttAVM nasıl çalışıyor? ePttAVM alışveriş nasıl yapılır?
Kefaret reyting sonuçları nasıl? Fox TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
GTA 5 Türkçe yama nasıl yüklenir?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 31 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Odeabank düşük ve uygun faizli taşıt kredisi kampanyası ve şartları 2021
Emekli maaşı banka değişikliği yapma işlemleri nelerdir? Maaş hesabı nasıl değiştirilir?
Deliha ne demektir? Deliha kelime anlamı nedir?
S Sport Formula 1 Türkiye Grand Prinx sırlama turları canlı izle
Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Gerçek adı ne? Olcay Yusufoğlu oynadığı diziler
PTTAVM nedir, nasıl çalışıyor? PTTAVM nasıl alışveriş yapılır, sipariş nasıl verilir?
Aslı Bekiroğlu yeni sevgilisi Çağrı Telkıvıran kimdir?
Kefaret dizisi yeni sezonda devam edecek mi, 2. sezon olacak mı?
Doğruluk mu, cesaretmi oyunu için efsane sorular listesi 2021
Şef Ahmet Dede kimdir? Ahmet Dede Nusret’e ne söyledi?
Akrep dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.