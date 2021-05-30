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Ziraat Bankası senetle kredi veriyor mu? Senetle kredi detayları

Bankalar gelir belgesi olmaması, kredi notu düşüklüğü gibi nedenlerle kredi almakta zorluk yaşayan vatandaşlar için senetle kredi alma imkanı sunuyor. Kredi alamayanlar için senetle kredi veren bankalardan biri de Ziraat Bankası. İşte senetle kredi detayları…

30 Mayıs 2021 Pazar 22:06
Ziraat Bankası senetle kredi veriyor mu? Senetle kredi detayları
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Binlerce vatandaş ödeme yapmak, maaş almak, fatura yatırmak gibi nedenlerle banka şubelerine gitmektedir. Bunun yanı sıra sıklıkla kullanılan mobil uygulamalar,  intenet bankacılığı ve ATM’ler aracılığıyla da para transferleri, banka havaleleri,  döviz veya borsa işlemleri gerçekleştirilir. Çoğunlukla kredi başvurusu için ziyaret edilen bankaların uygun faiz oranı ve vade seçeneklerini inceleyerek istediğiniz kredi tutarını alabilirsiniz. Ancak bunun için her bankanın belirli şartları vardır. 

Kredi almanın şartları

Konut, taşıt, tüketim malları, ticari veya KOBİ’ler için özel krediler gibi birçok alanda kredi başvurusu yapılmaktadır. Kredi türüne göre bankaların farklı şartları vardır. Ancak kredi başvurularının olumlu olması için bazı şartların bulunması gerekmektedir.İşte bu şartlar:

  • Kredi puanınızın yüksek olması gerekir. Kredi notu, kişinin ödeme emrinin değerlendirildiği ve değerlendirildiği bir uygulamadır. Bankalar, kişinin borç veya kredi taksitlerini tam ve bu seviyenin üzerinde düzenli olarak ödemesini sağlar. Böylelikle bankanın tanımadığı bir kişi olumlu sonuç alacaktır.
  • Peşinatın sağlanması, kredili alımlarda kolaylık sağlar. Bankalar peşinat durumunu talep edilen tutara göre değerlendirir. Kişi istediği krediyi ödeyecek kadar gelire sahip değilse veya kredi notu düşükse, sadece peşinat vermek istediği krediyi alma şansını artırır.
  • Bankanın oldukça büyük bir müşterisini veya kredi notu yüksek bir kişiyi “teminat” olarak sunmak. Hala devam eden bir kefalet olayı olup olmadığını soran insanlar var. Evet, teminat olarak aradığınız bankaya oldukça büyük bir müşteri veya kredi notu iyi olan birini teklif ederseniz, istediğiniz krediyi alabilirsiniz.
  • Sabit bir geliriniz olduğunda ve geliriniz yüksek olduğunda; Bu durumda kredi başvurularının olumlu sonuçlar vermesi muhtemeldir.
  • Eşinizin de sabit bir geliri varsa; Bu durumda çifte maaş nedeniyle kredi almak mümkündür.
  • İpotek de bankaların bir gereğidir. Bankalar bu gayrimenkulleri özellikle konut ve taşıt kredileri için kredi borcunun sonuna kadar ipotek altında tutmaktadır. Bu şekilde kişi taksitleri ödemezse ipotekli mülke el koyacak ve satışı gerçekleştirerek zararı karşılayacaktır.
  • Hayat sigortası için başvuran bankalar; Kredilerin yüksek olması durumunda bankalar kişinin hayat sigortası yaptırmasını zorunlu kılar. Kişi çalışamadığında veya krediyi ödeyemediğinde sigorta primleri ve kredi taksitleri bu şekilde ödenir.
  • Genel olarak, bankalar bu şartlarla insanlara borç vermeye hazırdır. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde “Borç senetine karşı senet” denen bir durum yaşandı. Artık birçok banka, insanların tahvil karşılığında kredi kullanmasına izin veriyor. 

Son Güncelleme: 30.05.2021 22:06
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