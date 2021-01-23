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Ziraat Bankası online kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Ziraat Bankası online kredi başvurusu nasıl yapılır? ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 23 Ocak 2021 Cumartesi gününde yayınlanan haberimizde Ziraat Bankası online kredi başvurusu nasıl yapılır? hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 12:42
Ziraat Bankası online kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021
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Ziraat Bankası’nın hazırlamış olduğu kredi kampanyalarına başvuruda bulunurken bazı evrakları yanınızda bulundurmanız gerekir. Banka, ihtiyaç kredileri için talep ettiği standart belgelerin yanında gerekli hallerde ek belge talep edebilmektedir. Ziraat Bankası tarafından belirlenen kredi kampanyalarına başvuru yapılırken, evrakları banka şubesine teslim etmeniz gerekmektedir.

Ziraat Bankası kredi kampanyaları özellikleri

Ziraat Bankası’nın hazırlamış olduğu kredi kampanyaları 3 ana başlıkta incelenmektedir. Banka tarafından; ihtiyaç taşıt ve konut kredisi kampanyaları düzenlenmektedir. Gerekli şartları sağlayıp evrakları eksiksiz bir şekilde teslim eden müşteriler belirli limitler dahilinde kredi kullanabilmektedir.

Ziraat Bankası kredi başvurusunda talep edilen belgeler nelerdir?

Ziraat Bankası kredi kampanyalarına başvuruda bulunacak vatandaşlar;

Kimlik aslı ve fotokopisi,

İkametgâh belgesi

SGK e-hizmet dökümü,

Gelir belgesi,

Emekli maaşı ekstresi,

Kredi başvuru dilekçesi,

Mülkiyet belgesi,

Krediye teminat olarak gösterilecek gayrimenkul tapuları,

Kredi teminatı için hazırlanan güncel eş rızası belgesi,

Krediye kefil olabilecek kişinin kimlik belgesi fotokopisi,

Kefilin güncel gelir belgesi ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Ziraat Bankası kredi başvuru şartları nelerdir?

Ziraat Bankası’na kredi başvurusunda bulunacak vatandaşlarda gerekli görülen bazı şartlar bulunuyor. Buna göre başvuru sahibi;

18 yaşından büyük olmalı,

Sigortalı bir işte çalışmalı,

Kredi taksitlerini ödeyebilecek durumda olmalı,

Geçmiş dönem kredi sicili temiz olmalı,

Kredi notu iyi seviyede olmalı,

Kara listeye girmemiş, icra takibi başlatılmamış olmalıdır.

Kredi notu düşük olan banka müşterileri teminat gösterebilmek için eş rızası almalıdır. Başvuruda bulunulan kredilerde aylık taksitler en çok gelirin yarısı kadar olabiliyor.

Ziraat Bankası kredi başvurularında hangi kanallar kullanılmaktadır?

Ziraat Bankası kredi başvurularında bankaya ait kanalların tamamından işlem yapılabilmektedir. Başvurular; bankanın müşteri hizmetleri, intenet şubeleri, SMS bankacılığı veya Ziraat Mobil uygulamasından yapılabilmektedir. Kredi taleplerinin oluşturulmasını müteakip evraklar banka şubesine teslim edilmeli ve kredi sözleşmesi imzalanmalıdır.

Ziraat Bankası online kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası online kanallardan kredi başvuruları almaktadır. Mobil ve intenet bankacılığından kredi başvuru işlemleri yapılabilmektedir. Buna göre;

Başvuruda bulunacaklar https://www.ziraatbank.com.tr/tr adresine giriş yaparak sayfaya erişim sağlamalıdır.

Ziraat Bankası resmi web sayfasına giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki ‘’İntenet Şubesi’’ sekmesine tıklayın.

İntenet şubesine T.C. kimlik numaranız ve online bankacılık şifrenizle giriş yapın.

Kimlik bilgilerinizi doğruladıktan sonra SMS güvenlik şifresini girin.

Sisteme girişiniz sağlandıktan sonra ‘’Başvurular’’ bölümünden ‘’Başvur’’ butonuna tıklayın.

Başvuru ekranına giriş yapıldıktan sonra kimlik bilgisi, gelir bilgisi ve kredi limit bilgilerinin doğrulanması gerekmektedir.

Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvuruları 444 00 00 veya 0850 220 00 00 iletişim numaralarından yapılabilmektedir. Bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçtikten sonra T.C. kimlik numarası veya bankacılık şifresiyle giriş yapabilirsiniz. Sistem girişi sağladıktan sonra müşteri temsilcisiyle irtibata geçersiniz. Müşteri temsilcisiyle yaptığınız görüşmede kredi başvurusu ve kredi seçenekleri ile ilgili detaylardan bahsedin. Kredi kampanyalarını inceleyip ön başvuru bilgilerinizi doğrulayın. Akabinde bankanın yapacağı incelemelerin sonrasında kredi başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığına dair bilgilendirme yapılır.

Ziraat Bankası şubelerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası şubesine giderek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Banka şubesine gidip gerekli evrakları teslim eden vatandaşlar başvuru talebini iletebilir. Kredi başvurularında gerekli şartlara uyum sağladıktan sonra bankanın belirlediği tutar ile kredi kullanımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası aktif müşterisi olanlar başvuru sırasında kimlik belgesini de yanında götürmek zorundadır.

Kimlik belgesiyle kredi başvurunuzu yaptıktan sonra belirlenen tutardan kredi kullanımını tamamlayabilirsiniz. Geçmiş dönemde Ziraat Bankası müşterisi olanlar başvuru sırasında yalnızca kimlik belgesini yanında götürmelidir. Kimlik belgenizle kredi başvurunuzu yaptıktan sonra bankanın talep etmiş olduğu ek evraklarla banka şubesine başvuruda bulunmanız yeterli olacaktır.

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 12:42
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