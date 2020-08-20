İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Kamu ve özel bankalarda konut kredisi faiz oranları yükseldi!
Son Dakika
Kamu ve özel bankalarda konut...
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı! 10 yılı aşan nafakalar silinecek
Son Dakika
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar...
Kamu'da görevli hamile personel idari izinli sayılacak
Son Dakika
Kamu'da görevli hamile personel idari...
Küre Dağları Milli Parkında küpeli su yılanı
Son Dakika
Küre Dağları Milli Parkında küpeli...

Ziraat Bankası online kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Ziraat Bankası online kredi başvurusu nasıl yapılır? ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Ziraat Bankası online kredi başvurusu nasıl yapılır? hakkındaki güncel bilgileri 20 Ağustos 2020 Perşembe tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:20
Ziraat Bankası online kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020
Takip Et:

Ziraat Bankası’nın hazırlamış olduğu kredi kampanyalarına başvuruda bulunurken bazı evrakları yanınızda bulundurmanız gerekir. Banka, ihtiyaç kredileri için talep ettiği standart belgelerin yanında gerekli hallerde ek belge talep edebilmektedir. Ziraat Bankası tarafından belirlenen kredi kampanyalarına başvuru yapılırken, evrakları banka şubesine teslim etmeniz gerekmektedir.

Ziraat Bankası kredi kampanyaları özellikleri

Ziraat Bankası’nın hazırlamış olduğu kredi kampanyaları 3 ana başlıkta incelenmektedir. Banka tarafından; ihtiyaç taşıt ve konut kredisi kampanyaları düzenlenmektedir. Gerekli şartları sağlayıp evrakları eksiksiz bir şekilde teslim eden müşteriler belirli limitler dahilinde kredi kullanabilmektedir.

Ziraat Bankası kredi başvurusunda talep edilen belgeler nelerdir?

Ziraat Bankası kredi kampanyalarına başvuruda bulunacak vatandaşlar;

Kimlik aslı ve fotokopisi,

İkametgâh belgesi

SGK e-hizmet dökümü,

Gelir belgesi,

Emekli maaşı ekstresi,

Kredi başvuru dilekçesi,

Mülkiyet belgesi,

Krediye teminat olarak gösterilecek gayrimenkul tapuları,

Kredi teminatı için hazırlanan güncel eş rızası belgesi,

Krediye kefil olabilecek kişinin kimlik belgesi fotokopisi,

Kefilin güncel gelir belgesi ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Ziraat Bankası kredi başvuru şartları nelerdir?

Ziraat Bankası’na kredi başvurusunda bulunacak vatandaşlarda gerekli görülen bazı şartlar bulunuyor. Buna göre başvuru sahibi;

18 yaşından büyük olmalı,


Sigortalı bir işte çalışmalı,

Kredi taksitlerini ödeyebilecek durumda olmalı,

Geçmiş dönem kredi sicili temiz olmalı,

Kredi notu iyi seviyede olmalı,

Kara listeye girmemiş, icra takibi başlatılmamış olmalıdır.

Kredi notu düşük olan banka müşterileri teminat gösterebilmek için eş rızası almalıdır. Başvuruda bulunulan kredilerde aylık taksitler en çok gelirin yarısı kadar olabiliyor.

Ziraat Bankası kredi başvurularında hangi kanallar kullanılmaktadır?

Ziraat Bankası kredi başvurularında bankaya ait kanalların tamamından işlem yapılabilmektedir. Başvurular; bankanın müşteri hizmetleri, intenet şubeleri, SMS bankacılığı veya Ziraat Mobil uygulamasından yapılabilmektedir. Kredi taleplerinin oluşturulmasını müteakip evraklar banka şubesine teslim edilmeli ve kredi sözleşmesi imzalanmalıdır.

Ziraat Bankası online kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası online kanallardan kredi başvuruları almaktadır. Mobil ve intenet bankacılığından kredi başvuru işlemleri yapılabilmektedir. Buna göre;

Başvuruda bulunacaklar https://www.ziraatbank.com.tr/tr adresine giriş yaparak sayfaya erişim sağlamalıdır.

Ziraat Bankası resmi web sayfasına giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki ‘’İntenet Şubesi’’ sekmesine tıklayın.

İntenet şubesine T.C. kimlik numaranız ve online bankacılık şifrenizle giriş yapın.

Kimlik bilgilerinizi doğruladıktan sonra SMS güvenlik şifresini girin.

Sisteme girişiniz sağlandıktan sonra ‘’Başvurular’’ bölümünden ‘’Başvur’’ butonuna tıklayın.

Başvuru ekranına giriş yapıldıktan sonra kimlik bilgisi, gelir bilgisi ve kredi limit bilgilerinin doğrulanması gerekmektedir.

Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvuruları 444 00 00 veya 0850 220 00 00 iletişim numaralarından yapılabilmektedir. Bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçtikten sonra T.C. kimlik numarası veya bankacılık şifresiyle giriş yapabilirsiniz. Sistem girişi sağladıktan sonra müşteri temsilcisiyle irtibata geçersiniz. Müşteri temsilcisiyle yaptığınız görüşmede kredi başvurusu ve kredi seçenekleri ile ilgili detaylardan bahsedin. Kredi kampanyalarını inceleyip ön başvuru bilgilerinizi doğrulayın. Akabinde bankanın yapacağı incelemelerin sonrasında kredi başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığına dair bilgilendirme yapılır.

Ziraat Bankası şubelerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası şubesine giderek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Banka şubesine gidip gerekli evrakları teslim eden vatandaşlar başvuru talebini iletebilir. Kredi başvurularında gerekli şartlara uyum sağladıktan sonra bankanın belirlediği tutar ile kredi kullanımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası aktif müşterisi olanlar başvuru sırasında kimlik belgesini de yanında götürmek zorundadır.

Kimlik belgesiyle kredi başvurunuzu yaptıktan sonra belirlenen tutardan kredi kullanımını tamamlayabilirsiniz. Geçmiş dönemde Ziraat Bankası müşterisi olanlar başvuru sırasında yalnızca kimlik belgesini yanında götürmelidir. Kimlik belgenizle kredi başvurunuzu yaptıktan sonra bankanın talep etmiş olduğu ek evraklarla banka şubesine başvuruda bulunmanız yeterli olacaktır.

 



Son Güncelleme: 20.08.2020 16:20
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?

Popüler Haberler

Kredi notu düşük ve sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi!
Gelir belgesi olmayan nakit ihtiyacı olan vatandaşlara müjde anında 15 bin TL kredi
Galatasaray'a transfer olan Brock Motum kimdir?
2020 İşkur öğrenciler için sosyal çalışma programı detayları belli oldu
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
13 üniversite KPSS şartsız personel alacak! Hangi kadrolarda alım yapılacak?
İlker Kaleli ile aşk yaşayan Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz rol aldığı yapımlar
Tom Cruise kimdir? Tom Cruise hayatı ve rol aldığı yapımlar
Fenerbahçe stoper gündemine Mauricio Lemos'u aldı! Mauricio Lemos kimdir?
Atasun Optik’ten Büyük Kampanya!
Baş Ağrısı İçin Okunacak Dualar
Üniversite e-Kayıt ne zaman başlayacak? 2019 Üniversite elektronik kayıtları başlangıç tarihi
Azize dizisi yayın tarihi belli oldu!
MEB Onaylı Bilgisayar işletmenliği sertifikası almak için kaç saatlik ders almak gerekiyor?
Güncel fındık fiyatları - Fındık borsası 14 Temmuz Salı fındık kaç lira?
Müge Anlı tarafından aranan Barbara Palvin'e benzer kız kim?
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl kullanılmalıdır? Yağlı ciltlere Fondöten kullanmak için öneriler!
Fox TV Sen Çal Kapımı yeni oyuncuları ve ayrılan oyuncular belli oldu
Ayyüce isminin anlamı ne demek ve kökeni nerden geliyor?
Masterchef Özgül Çoşar kimdir? MasterChef Özgül yaşı ve Instagram hesabı
Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.