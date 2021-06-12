Ziraat Bankası Meyve Bahçesi Kredisi başvuru şartları neler? Ziraat Bankası’ndan sıfır faiz imkanıyla meyve bahçesi kredisi

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi kullanımıyla alakalı uygulamanın esasları Resmi Gazete’de yayımlanmış, Tarım Sektöründe kredi kullandırılması ile ilgili karar da Cumhurbaşkanlığı Kararı olarak 3 Ocak 2020 tarihinde yayımlanmıştı. Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda uygulamaya koyulacak faiz oranları ile kredi üst limiti pek çok üretim konusunda belirlenmişti. Konuyla ilgili Ziraat Bankası ile TTK kosgebkredisi.com’un kullandıracağı Meyve Bahçesi ve Bağcılık kredisi için işletme yatırım kredisi olacak şekilde %100 indirim uygulaması yapılacakken, kredilerin üst limitleri de 10.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 25 Ocak 2020 tarihinde yayımlanmış olan uygulama tebliğinde de Meyve Bahçesiyle ilgili konulardan bahsedilmiştir. Söz konusu tebliğde Meyve Bahçesinden bahsedilen konular da, “tarla, moden tarım, bahçe, topraksız, su kültüründe üretim gibi hacmi genişletilmiş bitkisel üretim konularında uğraş veren kişilerin üretimler için gerekli finansman desteğini sağlayan kredi kullanımı olmasının yanında sertifikalı tohumluk yetiştiriciliği, meyve yetiştiriciliği, serada meyve ve sebze yetiştiriciliği, tahıllar, endüstri bitkiler, yağlı tohumlar, mantar yetiştiriciliği, yumrulu bitkiler, yem bitkileri, baklagiller, açıkta ya da serada ç-dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitki ve sertifikalı tohum işleme ve pazarlama, tarla sebzeciliği, gibi bitkisel üretim alanında Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperater tarafında üreticiye sağlanan kredi desteği” olarak belirtilmiştir.

Ziraat Bankası’ndan sıfır faiz imkanıyla meyve bahçesi kredisi

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ve tebliğiyle ayrıntılı olarak belirtilen üretim konularıyla ilgili yatırım ve işletme kredisi indirim oranlarında bugün Meyve Bahçesi ile Bağcılık konuşuldu. Hazır işletmeye sahip olan ya da tarım alanına yeni yönelecek vatandaşların Meyve Bahçesi yapımında gereken finansman destekleri Ziraat Bankası’nca verilecek kosgebkredisi.com olarak kredi üst limiti 10.000.000 TL olarak belirlendi.

Üreticinin kredi kullanmasıyla ilgili meyve yetiştiriciliği ile bağcılık alanlarında uygulamaya koyulacak %75 yatırım kredisine;

Yurt içi sertifikası olan tohum, fide ve fidan kullanılması durumunda %20 ilave faiz indirimi,

Genç çiftçi/girişimci olacak şekilde 40 yaşında ya da altında olan üreticilere ilave %10,

Kredi kullanacak yatırımcının kadın olması halinde %10 ilave faiz indirimi uygulanacak.

Yukarıda belirtilen koşullar sağlandığında finanse edilmek istenen yatırım kredisi olan meyve yetiştiriciliği ve bağcılık için minimum yüzde 100 indirim oranı kazanılıyor.

Üreticinin meyve yetiştiriciliği ve bağcılık üstüne giderlerine finanse etmek adına işletme kredisiyle belirlenmiş olan %75 indirim oranına;

Moden basınçlı sulama sistemi kullanıldığı zaman %10 indirim,

Yurt içi sertifikası olan tohum, fide ve fidan kullanıldığı zaman %20 indirim,

Sözleşmeli üretimlerde %20 indirim,

Organik ve iyi tarım uygulamalarında %10 indirim,

Genç çiftçi 40 yaşında ve altında olması şartıyla %10 indirim,

Meyve yetiştiricisi kadın olduğunda %10 indirim uygulaması yapılacak.

Ziraat Bankası Meyve Bahçesi Kredisi için istenilen evraklar nelerdir?

Kredi kullanımında yararlanacak kişinin T.C Kimlik Kartı

Üreticinin çiftçi olduğunu kanıtlayan Çiftçi Kayıt Belgesi ÇKS kaydı

Çiftçinin hal hazırda kendine at işletmesi bulunuyorsa tapu kaydı

Çiftçinin kendine ati işletmesi değil de kiralık se kira kontratı

Üreticinin taşınmaz malları için teminat gösterebileceği belgeler

İşletmenin son 3 seneye at at bilanço ve gelir tablosu.

Meyve Bahçesi kredisinde aranan şartlar neler?

MADDE 19- (1)

(2

Yukarıda belirtilen şartlar sağlandığı zaman finanse edilmek istenen işletme kredisi kullanımıyla ilgili meyve yetiştiriciliği ve bağcılık için maksimum %100 indirim kazanmış oluyorsunuz.Karar kapsamında meyve yetiştiriciliği ve bağcılık konusunda işletme ve/veya yatırım kredilerinden faydalanabilmek için üreticilerin aynı parsel ya da bitişik parseller üzerinde üzümde en az on dekar, diğer meyve türlerinde en az yirmi beş dekar ve üzerinde yen kapama meyve bahçesi tesisi etmeler ya da mevcut meyve bahçesi ve/veya üzüm bağını belirtilen asgari işletme büyüklüğüne çıkarmaları gerekir.) Bu kapsamda kullandırılacak yatırım kredileri, arazinin tesfiyesi ve drenajı ile ilgili altyapı harcamaları, fidan alımı, gölgeleme, sisleme, don ve dolu önlemeye yönelik makine ve ekipmanların alımı, kendi üretim kapasitesi ile sınırlı olmak kaydıyla boylama ve paketleme tesis yatırımlarına ilişkin harcamalar ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

Ziraat Bankası’ndan bitki üretimine destek kredisi

Bitkisel üretimlerde, gerçek ya da tüzel kişilikler adına ihtiyaçları karşılamak hedefleniyor. Söz konusu üretim faaliyetlerinde kullanılacak krediler şu şekildedir:

Tahıllar,

Endüstri bitkileri,

Yağlı tohumlar,

Baklagiller,

Yumrulu bitkiler,

Yem bitkiler,

Tıbbi ve aromatik bitki ve sertifikalı tohumluk yetiştiriciliği,

Sertifikalı tohum işleme ve pazarlama, tarla sebzeciliği,

Meyve yetiştiriciliği, serada meyve ve sebze yetiştiriciliği,

Açıkta ya da serada iç / dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği,

Mantar yetiştiriciliği gibi konularla alakalı yapılması düşünülen yatırımlarla diğer faaliyetlerin finansmanına katkı sağlamak adına banka şubelerinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.