Ziraat Bankası Mevcut Mevduat Faiz Oranları Ne Kadar?

Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

Bankacılık sektöründe iki temel hesaptan bahsedilebilir, bu hesaplar vadesiz mevduat ve vadeli mevduatlardır. Vadesiz hesaplar ayrıca yatırım amaçlı kullanılmaktadır. Ancak bu hesaplar için zaman tanımlanmamıştır. Alıcı, hesabına istediği zaman para yatırabilir ve gerektiğinde parayı çekebilir. Yalnızca belirli bir süre içinde oluşturulan ve faiz geliri oluşturan bir hesaba sabit mevduat hesabı denir. Depozito adı verilen bir bankaya yatırılan paradır. Vade, yatırım dönemini belirtmek için kullanılır.

Tek bir Türk lirası ile sabit mevduat hesabı açmak mümkün değildir. Döviz hesabı nasıl açılır ve işletme giderleri hakkında içeriğimizden bilgi alabilirsiniz. Süre 1 aydan 24 aya kadar ayarlanabilir. İsmin süresi dolarsa 32 günden fazla yatırım yapabilirsiniz. Bu hesaplara ödenen faiz oranı piyasa koşullarına bağlıdır. Belirtilen süre sona erdiğinde anapara ve faiz gelirini çekebilirsiniz. Organik yatırımınıza devam etmek istiyorsanız bu sürenin uzatılmasını talep edebilirsiniz. Belirtilen vade dışında para çektiğinizde, bazı bankalar vade dönemini aştığı için bazı bankalar faiz geliri alamayacak.

Vadesiz hesaptan istediğiniz zaman para çekebilirsiniz. Sadece paraya ihtiyacınız olduğunda para çekmek istiyorsanız ve bir mevduat hesabı açmayı planlıyorsanız, hesabı boşuna açacaksınız. Banka yatırım limitleri belirlediğinden ve bu limit dahilinde, hesabınıza düzenli olarak para yatırmalısınız. Vade uzamasıyla faiz geliriniz artacaktır. Aslında bu hesapları açmak birçok kişiye fayda sağlayacaktır. Birincisi, banka fonlarını artırırken, ülke ekonomisi de fayda sağlıyor. Organik olarak, yatırımcılar önce kar eder. Ülke ekonomisine katılan yastık fonları ekonomiyi canlandıracak.

Vadeli Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?

Sabit mevduat hesabı açmak göründüğü kadar zor değil. Bankanın tek şartı yaşınızdır. Gerekli belgeleri banka şubesine getirip vadesiz hesap açmak istediğinizi belirttiğinizde memur hesabınızı açacaktır. Banka tarafından verilen sabit mevduat hesabı başvuru formunu doldurmanız ve banka tarafından belirlenen alt limite yatırmanız gerekmektedir. Bundan sonra, bir son kullanma tarihi seçmelisiniz. İlk depozitonuzu nakit olarak ödeyebilir veya vadesiz bir mevduat hesabınız varsa, onu sabit bir hesaba bağlayabilirsiniz.

Daha önce bir hesap açtıysanız, kişisel bilgileriniz bankaya kaydedilecektir. Bu nedenle, kimliğinizin bir fotokopisini sunmanız gerekebilir. Vadeli mevduat hesapları şubeye gitmeden intenet bankacılığı, mobil bankacılık, SMS bankacılığı ve diğer kanallardan kolaylıkla açılabilir. Sabit mevduat hesabı açarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bankanın faiz oranıdır. En yüksek getiriye sahip bankayı seçebilirsiniz. Faiz geliri elde etmenin temel koşulu, vade tarihinden sonra para çekmektir. Hesabınızdan sürekli olarak para çektiğinizde, herhangi bir faiz geliri almayacaksınız. Ek olarak, vade süreniz bozulacak.

Ziraat Bankası Vadeli Hesap

Ziraat Bankası'ndan sabit mevduat hesabı açmak isteyen okuyucular için Ziraat Bankası sabit mevduat hesabının işlevini ele alacağız. Türk Lirası olarak hesap açabilirsiniz. Dönem 1 gün ile 730 gün arasında değişir. Vade bitiminden sonra mevduattan faiz geliri elde edebilirsiniz. Süre dolduğunda yeni son kullanma tarihi bankaya vermiş olduğunuz talimata göre belirlenebilir. Bu süre zarfında faiz kazanmaya devam edebilirsiniz. Faizden yararlanmak için hesabı açtıktan hemen sonra 1000 Türk Lirası yatırmanız gerekmektedir. Faiz oranı güncellendiğinde bankaya talimat vermezseniz faiz oranı güncellenecektir.

Ziraat Bankası Mevduat Faiz Oranları

Ziraat Bankası'nın cari mevduat oranları aşağıdaki gibidir. Belirlenen vade ile karşılaştırıldığında faiz oranı farklı olacaktır.

Hesap Türü Faiz Getirisi 8- 20 gün %8,5 30 – 31 gün %9,75 32 – 91 gün %9,75 92 – 180 gün %9,25 181 – 364 gün

365 – 730 gün %9,00 1 yıl vadeli ayda 1 faiz ödemeli %9,25 1 yıl vadeli 3 ayda bir ödemeli %9,25 1 yıl vadeli 6 ayda bir ödemeli Yüzde 9,25 Birikimli mevduat Yüzde 9,75 Çeyiz hesabı Yüzde 25 Konut hesabı Yüzde 20

Birikimli mevduat hesapları için, hesabı ilk kez açarken 500 Türk Lirası, çeyiz hesabına 155,26 Türk Lirası ve konut hesabına 388,17 Türk Lirası yatırılması gerekmektedir.

Ziraat Bankası Vadeli Hesap Faiz Oranları Hesaplama

Ziraat Bankası intenet sitesinde sabit mevduat faiz gelirlerinin hesaplanması için hesaplama aracı oluşturulmuştur. Bu araçta gerekli alanları doldurduğunuz ve hesapla butonuna bastığınız sürece faiz oranı otomatik olarak hesaplanacaktır. Döviz, vade ve tutar alanlarını doldurarak sizin için önek bir hesaplama gerçekleştirdik.

Mevduat hesabımıza 30 gün içerisinde 1000 Türk Lirası yatırdığımızda, vade sonuna kadar hesabımızda toplam 1.006.79 Türk Lirası olacaktır. (Faiz getiri oranı% 9,75'tir.)

200 günlük vade hesabımıza 5000 Türk Lirası yatırdığımızda, vade sonunda toplam 5.216,39 Türk Lirası hesabımıza yatırılacaktır. (Faiz oranı% 9'dur.)

10.000 TL depozito yatırdığımızda ve son kullanma tarihi 365 gün olduğunda, 10.790 TL vade bittiğinde hesabımıza yatırılacaktır. (Faiz oranı hala% 9'dur.)

720 günlük sabit vadeli hesabınıza 20.000 Türk Lirası yatırdığımızda, dönem sonunda hesabımızda 22.836,60 Türk Lirası olacaktır. (Verim% 8)

En Yüksek Mevduat Faiz Oranları

Şubat 2020 itibarıyla mevduat faiz oranı en yüksek bankalar İNGBank ve Denizbank'tır. İNG Bank'ın elektronik turuncu hesabı, müşterilerine mevcut karşılama faizi olarak% 22,5 faiz sağlıyor. Denizbank'ın hoşgeldin faiz oranı% 22,5. Bu faiz oranları Ziraat Bankası'ndan% 2,5 daha yüksektir. Bankalar bu faiz oranlarını organik olarak kullanmak için pek çok koşu