Ziraat Bankası mazot, tohum, gübre ve yem alımlarına faizsiz kredi 2020

Ziraat Bankası tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere çeşitli destekler vermektedir. Geçmiş yıllarda yalnızca yem, tohum, gübre gibi zorunlu ihtiyaçları karşılamaları için çiftçilere uygun faizli kredi imkanı sunulurken, 2020 yılının Ekim ayından sonra mazot giderlerine de kredi imkanı verileceği duyuruldu.

Ziraat Bankası yem kredisi şartları nelerdir?

Hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için Ziraat Bankası tarafından eksper memurları görevlendirilir ve kayıtlı olan hayvanlar incelenir. Başvurularda en önemli hususlardan biri hayvanın cinsidir. Hayvancılık için verilen kredilerde kredi hesaplaması küçükbaş hayvanlarda 300 TL-500 TL arasında değişirken, büyükbaş hayvanlarda ise 1000 TL-1500 TL arasında değişiklik göstermektedir. Hayvanı olmadan yem kredisi almak isteyen kişiler ise ev, tarla ya da arsa gibi taşınmaz mallarını ipotek göstermek zorundadır.

Yem kredisi için başvuru yapacak kişilerden 3 kefil istenmektedir. Kefillerin işyerlerine ait bordro ve nüfus cüzdanı fotokopileri başvuru sırasında talep edilmektedir.

%0.41 faiz oranlı ve 5 yıl vadeli yem kredisi hesaplama

Miktar Aylık Ödeme Senelik Ödeme 10.000 TL 192,88 TL 11.572,95 TL 20.000 TL 385,76 TL 23.145,95 TL 30.000 TL 385,76 TL 34.718,63 TL 40.000 TL 771,53 TL 46.291,68 TL 50.000 TL 964,41 TL 57.864,59 TL 60.000 TL 1.157,29 TL 69.437,56 TL 70.000 TL 1.350,17 TL 81.010,57 TL 80.000 TL 1.543,06 TL

100.000 TL 1.928,82 TL 115.729,19 TL

Kredi başvurusu yapacak çiftçiden;

İşletmeye ait tapu,

İl/ilçe tarım kredi kooperatifinden borcu yoktur yazısı,

Köyde hayvancılık yapanlar için muhtardan imzalı beyanname,

Son döneme ait ödenmiş faturalar talep edilmektedir.

Ziraat Bankası yem kredisi için talep edilen evraklar

Bankadan yem kredisi ve tarımsal kredi alabilmek için gerekli evraklar gerçek ve tüzel kişiler olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Gerçek kişiler için;

-Çiftçi olduğu belgeleyen çiftçi kayıt sistemi (ÇSK) belgesi

-Nüfus cüzdanı ve ehliyet belgesi fotokopisi

-Tarımcılık yapıldığına dair tarla tapusu ve kira kontratı

-Hayvancılık yapanlar için hayvan küpe numaraları

-Son 3 ay içerisindeki ticari faaliyetleri gösteren faturalar.

Tüzel kişiler için;

-Oda kayıt ve vergi levhası

-Çiftçi kayıt sistemi (ÇSK) belgesi

-Şirkete ait vergi levhası

-Ticari sicil gazetesi ve tüzel kişinin ana sözleşmesini gösteren belge

-Firmaya ait son 3 aylık mali bilanço

-Gerçek kişi tarafından yetkilendirildiğini gösteren noter onaylı yetki belgesi

-İşletmeye ait tapu ve kira kontratı

-Gerçek kişilerde olduğu gibi kullanılacak kiraya karşılık ipotek gösterilmesi gerekmektedir.

Ziraat Bankası düşük faizli yem, mazot, gübre ve tohum kredisi

Ziraat Bankası çiftçilere traktör alımı ve canlı hayvansal yatırım konularında alınacak makine ve teçhizat gibi konularda destek vermektedir. Bunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi de çiftçilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için sabit faiz imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası’ndan sağlanan sabit faizli krediler ile mazot hariç alacağınız gübre, tohum, yem ve tarım ilaçları için 48 ay vadeli kredi imkanlarından faydalanabilirsiniz. Faiz hesaplamaları ise o zamanki cari faiz oranı esas alınarak oluşturulur. Bu oranlar 12 ay için %0.54 olurken, 12 ila 48 ay için %0.75 olmaktadır.

Faizsiz mazot, gübre, yem ve tohum kredisi

Tarım ya da hayvancılıkla uğraşan çiftçilere 2020 yılının Ekim ayı itibari ile mazot da dahil olmak üzere gübre, yem ve tohum gibi giderlerin karşılanması için faizsiz kredi sunulmaktadır. 1 yıl geri ödemeli olan kredide 10.000 TL limit belirlenmiştir. Ancak bu krediden faydalanabilmek için geçmiş dönemdeki kredilerinizi düzenli olarak ödemiş olmanız gerekmektedir. Bir önceki dönem Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarımsal desteğinden yararlandıysanız faizsiz olarak yem, tohum, mazot ve gübre gibi giderleriniz için başvuruda bulunabilirsiniz. Kredinin faiz oranı, önceden kullandığınız kredi tutarına göre hesaplanmaktadır. Kredinin %10’luk bölümü kişilere faizsiz olarak verilecektir.

Öneğin daha önce 80 bin TL tarım desteği kullanmış olan bir kişi için bu dönem kredinin 8 bin TL’lik bölümü faizsiz olarak verilecektir.