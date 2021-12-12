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Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisine nasıl başvurulur? Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisi veriyor

Türkiye’nin önemli bankalarından olan Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisi veriyor. Peki Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisine nasıl başvuru yapılır? Yanıtı haberimizde...

12 Aralık 2021 Pazar 23:24
Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisine nasıl başvurulur? Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisi veriyor
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Türkiye’deki binlerce çiftçi bünyesinde bulunan işletmeyi genişletmek amacıyla küçükbaş hayvan kredilerine yönelmiş durumda. Ülkemizin en köklü bankalarından birisi olan Ziraat Bankası ise bu konuda çiftçilere destek olmak amacıyla küçükbaş hayvan kredisi veriyor. Peki Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisine nasıl başvuru yapılır?

Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvan Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?

Ziraat Bankası’nın küçükbaş hayvan kredisi fırsatından yararlanmak isteyen çiftçiler işletme belgeleriyle beraber kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubesine müracaat edebiliyor. Ancak çiftçilerin işletmelerin faaliyet gösterdiği veya yakında göstereceği konusunda bankaya güvence vermesi gerekiyor.

Kredi başvurusu kabul edilen çiftçiler küçükbaş hayvan adedi başına 1000 TL alacak. Ziraat Bankası haycan adedi üst sınırını ise 100 olarak belirledi. Yani 100.000 TL’ye kadar kredi almak mümkün olacak.

 


Son Güncelleme: 12.12.2021 23:24
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