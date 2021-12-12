Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisine nasıl başvurulur? Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisi veriyor

Türkiye’deki binlerce çiftçi bünyesinde bulunan işletmeyi genişletmek amacıyla küçükbaş hayvan kredilerine yönelmiş durumda. Ülkemizin en köklü bankalarından birisi olan Ziraat Bankası ise bu konuda çiftçilere destek olmak amacıyla küçükbaş hayvan kredisi veriyor. Peki Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisine nasıl başvuru yapılır?
Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvan Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?
Kredi başvurusu kabul edilen çiftçiler küçükbaş hayvan adedi başına 1000 TL alacak. Ziraat Bankası haycan adedi üst sınırını ise 100 olarak belirledi. Yani 100.000 TL’ye kadar kredi almak mümkün olacak.
Son Güncelleme: 12.12.2021 23:24