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Ziraat Bankası kredi kartı borcu yapılandırma işlemleri 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan borç yapılandırması yapılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından ilk yapılandırma imkanı sunan bankalardan biri olan Ziraat Bankası, müşterileri için borç yapılandırma şartlarını duyurdu.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:00
Ziraat Bankası kredi kartı borcu yapılandırma işlemleri 2020
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bankada borcu bulunan vatandaşlar için yapılandırma müjdesi verdi. Bankaların yapılandırma yapacaklarını açıklayan Erdoğan, borçlu kişilerin kolayca borçlarını yapılandırabileceklerini belirtti. Bu açıklamanın ardından harekete geçen Ziraat Bankası borç yapılandırması hakkında kampanya başlattı.

Ziraat Bankası kredi kartı borcu yapılandırması hangi borçları kapsıyor?

Yapılan açıklama ile birlikte borç yapılandırmalarını başlatan ilk bankalardan biri Ziraat Bankası oldu. Ziraat Bankası aldığı karar ile birlikte borç yapılandırmasında sadece kredi kartı borçlarının yapılandırılacağını duyurdu. Kişilerin merakla beklediği kredi borçlarına ait ise yapılandırma henüz söz konusu değil.

Yapılandırma ne zamana kadar devam edecek?

Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırmaları için bir süre belirlemedi. Borcunu yapılandırmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek borçlarını yapılandırabilecek. Yeni uygulamanın bitiş tarihi gibi bir durum henüz belirlenmedi.

Yapılandırma şartları neler?


Kredi kartı borçlarını yapılandırmak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Her kredi kartı borcu yapılandırılmamaktadır. Kişilerin borçlarının en geç 31 Aralık 2018 tarihli olması gerekmektedir. Bu tarihten sonraki borçlar yapılandırmaya dahil değildir.

Ziraat Bankası kredi kartı borcu yapılandırma oranları

Borç yapılandırması yapacak kişiler için Ziraat Bankası iki seçenek sunmaktadır. Eğer kişi borcunun 24 aya varan vade seçeneği ile yapılandırmak isterse 1,10 faiz oranı ile yapılandırma yapabilmektedir. Ancak kişi borcunu 60 aya varan vade seçeneğiyle yapılandırmak istiyorsa, borcunu 1,20 faiz oranı ile yapılandırabiliyor.

Ziraat Bankası kredi kartı borcu yapılandırması nasıl yapılmaktadır?

Ziraat Bankası’nda kredi kartı borcu olan kişiler gelir belgesi ile birlikte banka şubelerine bizzat başvuru gerçekleştirerek borç yapılandırması yapabilmektedir. Kişilerin borç yapılandırmasından yararlanabilmesi için istenilen belge ve bilgileri eksiksiz doğru bir şekilde vermesi gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 02.09.2020 18:00
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıBorç Yapılandırma
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