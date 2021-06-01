İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Ziraat Bankası kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Koronavirüs kredi borç erteleme işlemleri

Ziraat Bankası, pandemi sürecinden dolayı kredi borçlarını ödeyemen vatandaşların kredi borcunu erteleyebilmektedir. Ziraat Bankası kredi borcu erteleme işlemleri nasıl yapılmaktadır? Bu haberimizde Ziraat Bankası'nın kredi borcu erteleme işlemlerini sizler için derledik. İşte Ziraat Bankası koronavirüs kredi borç erteleme işlemleri...

01 Haziran 2021 Salı 22:44
Ziraat Bankası kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Koronavirüs kredi borç erteleme işlemleri
Takip Et:

Ziraat Bankası , 31 Aralık’tan önce çekilen krediler için kredi borcu ötelemesini 8 ay süreyle uzattı. Pandemiden dolayı borçlarını ödemeyen vatandaşlar, başvuru gerçekleştirerek, kredi borçlarını erteleyebilir. Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu kredi borcu erteleme işlemlerine ilişkin detayları aşağıda sizler için derledik. Bankanın, kredi borcu erteleme şartlarını yerine getirebiliyorsanız, kredi borcunuzu erteleyebilirsiniz.

Konut,taşıt,ihtiyaç ve kredi kartı borcu erteleme süreçleri 8 ay uzatıldı. Bu süreçte indirimli faiz oranları uygulanacak. Ziraat Bankası'nın kredi borcu erteleme detaylarını şubelerden daha detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası kredi borcu erteleme

Sms yolu ile “ERTELEME” yazıp boşluk bıraktıktan sonra “TC kimlik numarası” tuşlanarak 4757′e gönderilmelidir.

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri “444 00 00” ya da “0850 220 00 00” numaralarını arayarak kredi borcu erteleme talebinde bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası şubesine giderek “bireysel müşteri hizmetleri” departman görevlisi ile görüşerek erteleme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası mobil bankacılık uygulaması üzerinden erteleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası intenet üzerinden https://bireysel.ziraatbank.com.tr/Transactions/Login/FirstLogin.aspx?RetunUrl=%2f

adresi ziyaret edilerek istediğiniz vadede erteleme gerçekleşir.

Kredi borcu erteleme şartları

Kredi borcunu ertelemek için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar;

  • Krediyi ödeyecek kişinin iş kaybı yaşamaması
  • Gelir tutarlarının gider tutarlarından az olması,
  • SGK′ya borcunun olmaması,
  • Ziraat Bankası’ndan önceden alınan kredi borcunun olmaması,
  • Herhangi bir bankadan alınan kredi kart veya kredi desteğinin ödenmemesi,
  • Herhangi bir banka tarafından aldığı krediden dolayı dosyasının hukuki işleme tabi tutulmaması
  • Ziraat Bankası kredi borcu erteleme şartlarından biri de çekilen kredi için ipotek yapılan mal varlığının krediyi çeken kişinin adına kayıtlı olması gerekmektedir.

Kredi borcu erteme için gerekli olan evraklar

Herhangi bir bankadan önceden alınmış kredi ödeme tarihinin gecikmediğine dair tahsilat belgesi,

Ziraat Bankası’nda almış olduğu kredinin önceki aylarda ödeme belgesi,

Krediyi çeken kişinin SGK giriş belgesi,

Çalıştığı kurumdan ıslak imzalı çalışma belgesi,

İşsiz kalma durumu söz konusu ise işinizi kaybettiğinize dair belge [ e-devlet üzerinden alınıyor] gereklidir.

Ziraat Bankası′ndan kredi alan kişinin varsa mal varlığı ve vergi evrakları e-devlet üzerinden teyit edilir.

Kredi borcu kaç ay ertelenmektedir?

Ziraat Bankası’nda kredi borcu ertelenme süresi 1 senedir.  Koronavirüs sebeplerinden dolayı kredilerini ödeyemen vatandaşlar, Ziraat Bankası’na başvurarak, aldıkları kredinin borçlarını erteleyebilir. Kurumsal kredilerin erteleme süresi ise 5 senedir. Tarımsal faaliyetler için alınan kredi borçlarının ertelenme süresi de 1-5 sene arasındadır.

Erteleme sürecinde uygulanan faiz işlemleri, erteleme süresine göre değişir. Ertelenen tutardan faiz oranları ve kesilecek ekstreyle toplam maliyet tutarı ,faize yansıtılır.

Faiz oranı %1,05′tir. Maksimum yıllık faiz oranı % 16,71′dir. 1 ay erteleme için %2,87; 2 ay için %3.80; 3 ay için %4,72′dir.

Tarımsal kredilerde ise %12,75 yıllık faiz oranları civarındadır. 1 yıl erteleme sonucunda faizin %25’i , 5 yıllık bir erteleme söz konusu olduğunda faizin %20’si Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenmektedir.

Ziraat Bankası konut kredisi borcu erteleme

Ziraat Bankası, konut kredi borcu erteleme talebini olumlu yanıtladıktan sonra 3 ay süreyle ertelemektedir. Konut kredisi borcu erteleme işlemleri şubeden gerçekleşmektedir.

Ziraat Bankası Taşıt kredi borcu erteleme

Ziraat Bankası ,taşıt kredisi borçlarını da 3 ay süreyle ertelemektedir. Faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Talep oluşturmak için ;

Telefonunuzun sms bölümüne giriş yaparak “KREDIERTELE” boşluk “TC Kimlik Numarası” yazıldıktan sonra 4757′e gönderilerek talebiniz oluşturulur.Yaptığınız işlemin olumlu ya da olumsuz değerlendirilmesi size müşteri hizmetleri aracılığıyla sunulur. . Ziraat Bankası çağrı merkezi 444 00 00 ya da müşteri hizmetleri 0850 220 00 00 numaraları ile iletişime geçerek borç erteleme talebinizi oluşturabilirsiniz.

Ziraat Bankası kredi borcu yapılandırma

72 aya varan taksit ödeme başvurusu için en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebilirsiniz. Corona virüsü kapsamında Ziraat Bankası'nın kredi borcunun yapısı sürekli güncelleniyor. 2021 yılında çeşitli bankaların yapacağı öneriler faiz oranlarını etkileyecek.

6, 12, 24, 36, 48 ve 72 ay seçenekleri ile vade dönemlerini faiz oranlarına göre yapılandırabilirsiniz. Vade süresi uzadıkça uygulanan faiz oranı, toplam kredi maliyeti ve toplam taksit tutarı da artacaktır. Krediyi aldığınız yıldaki faiz oranı, yeniden yapılandırma talebinde bulunduğunuz yıldaki faiz oranından farklıdır.Evraklarınızı takibe düşürmemek şartıyla  taksit ödemesinden yararlanabilirsiniz. Taksitlendirme başvurusu tamamlandıktan sonra üç aylık kredi borcu geri ödemesini dikkate almazsanız maaşınıza  haciz koyulur.  Adınız kara listeye alınacağı için hiçbir bankadan kredi kartı veya kredi kartı talep edemezsiniz.


Son Güncelleme: 01.06.2021 22:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Bankası Kredi Borç ErtelemeZiraat Bankası Kredi Borç Erteleme Işlemleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Niifi coin nedir? Niifi Token açıklaması
Niifi coin nedir? Niifi Token açıklaması
Mina Protocol Coin listelendi mi, ne zaman listelenecek? Mina Protocol Coin hangi borsalarda listelenecek?
Mina Protocol Coin listelendi mi, ne zaman listelenecek? Mina Protocol Coin hangi borsalarda listelenecek?
Esnafa nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Esnafa nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Esnafa müjde geldi hibe desteğinden kimler yararlanacak?
Esnafa müjde geldi hibe desteğinden kimler yararlanacak?
Esnafa 5 bin TL yardım ödemesinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?
Esnafa 5 bin TL yardım ödemesinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?
3000 liralık destekten kimler yararlanabilir? Devlet desteğine başvuranlar hemen faydalanıyor!
3000 liralık destekten kimler yararlanabilir? Devlet desteğine başvuranlar hemen faydalanıyor!

Popüler Haberler

Nişan törenleri yasak mı? Ev ve salonlarda nişan yapmak serbest mi?
2021 Haziran ayı 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Ziraat Bankası kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Koronavirüs kredi borç erteleme işlemleri
Masumlar Apartmanı İnci ölüyor mu? Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrılıyor?
Pride ne demektir anlamı nedir? Pride Month 2021 ne zaman? Pride ayı nedir?
Kafelerde nargile yasağı kalktı mı? Nargile kafeler açıldı mı, açılacak mı?
1 Haziran 2021 Salı Fox TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ne zaman ? EDHO sezon finali tarihi
Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında, nereli?
Lavin Ay kimdir? Beyazıt Öztürk'ün sevgilisi Lavin Ay kimdir, kaç yaşında, instagram adresi nedir?
2021 KPSS ortaöğretim ve lisans sınav takvimi açıklandı!
Rüyada amca görmek görmek neye işaret eder? Rüyada amca görmenin anlamları ve yorumları
Maraşlı dizisinde Ecem karakterine Gizem Kala hayat veriyor
E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları
TRT1 Uyanış: Büyük Selçuklu konusu ve dizi oyuncuları
Masumlar Apartmanı hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
TRT1 yeni dizisi Kıbrıs Ada Kışı dizi oyuncuları ve dizi konusu
Hangi memur ne kadar zam alacak? 2021 Memur maaş zammı ne kadar olacak?
1 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışında ne var?
Star TV'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Star TV 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
ATV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 1 Haziran 2021 Salı ATV dizi, film ve programları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.