Ziraat Bankası kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Koronavirüs kredi borç erteleme işlemleri

Ziraat Bankası , 31 Aralık’tan önce çekilen krediler için kredi borcu ötelemesini 8 ay süreyle uzattı. Pandemiden dolayı borçlarını ödemeyen vatandaşlar, başvuru gerçekleştirerek, kredi borçlarını erteleyebilir. Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu kredi borcu erteleme işlemlerine ilişkin detayları aşağıda sizler için derledik. Bankanın, kredi borcu erteleme şartlarını yerine getirebiliyorsanız, kredi borcunuzu erteleyebilirsiniz.

Konut,taşıt,ihtiyaç ve kredi kartı borcu erteleme süreçleri 8 ay uzatıldı. Bu süreçte indirimli faiz oranları uygulanacak. Ziraat Bankası'nın kredi borcu erteleme detaylarını şubelerden daha detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası kredi borcu erteleme

Sms yolu ile “ERTELEME” yazıp boşluk bıraktıktan sonra “TC kimlik numarası” tuşlanarak 4757′e gönderilmelidir.

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri “444 00 00” ya da “0850 220 00 00” numaralarını arayarak kredi borcu erteleme talebinde bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası şubesine giderek “bireysel müşteri hizmetleri” departman görevlisi ile görüşerek erteleme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası mobil bankacılık uygulaması üzerinden erteleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası intenet üzerinden https://bireysel.ziraatbank.com.tr/Transactions/Login/FirstLogin.aspx?RetunUrl=%2f

adresi ziyaret edilerek istediğiniz vadede erteleme gerçekleşir.

Kredi borcu erteleme şartları

Kredi borcunu ertelemek için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar;

Krediyi ödeyecek kişinin iş kaybı yaşamaması

Gelir tutarlarının gider tutarlarından az olması,

SGK′ya borcunun olmaması,

Ziraat Bankası’ndan önceden alınan kredi borcunun olmaması,

Herhangi bir bankadan alınan kredi kart veya kredi desteğinin ödenmemesi,

Herhangi bir banka tarafından aldığı krediden dolayı dosyasının hukuki işleme tabi tutulmaması

Ziraat Bankası kredi borcu erteleme şartlarından biri de çekilen kredi için ipotek yapılan mal varlığının krediyi çeken kişinin adına kayıtlı olması gerekmektedir.

Kredi borcu erteme için gerekli olan evraklar

Herhangi bir bankadan önceden alınmış kredi ödeme tarihinin gecikmediğine dair tahsilat belgesi,

Ziraat Bankası’nda almış olduğu kredinin önceki aylarda ödeme belgesi,

Krediyi çeken kişinin SGK giriş belgesi,

Çalıştığı kurumdan ıslak imzalı çalışma belgesi,

İşsiz kalma durumu söz konusu ise işinizi kaybettiğinize dair belge [ e-devlet üzerinden alınıyor] gereklidir.

Ziraat Bankası′ndan kredi alan kişinin varsa mal varlığı ve vergi evrakları e-devlet üzerinden teyit edilir.

Kredi borcu kaç ay ertelenmektedir?

Ziraat Bankası’nda kredi borcu ertelenme süresi 1 senedir. Koronavirüs sebeplerinden dolayı kredilerini ödeyemen vatandaşlar, Ziraat Bankası’na başvurarak, aldıkları kredinin borçlarını erteleyebilir. Kurumsal kredilerin erteleme süresi ise 5 senedir. Tarımsal faaliyetler için alınan kredi borçlarının ertelenme süresi de 1-5 sene arasındadır.

Erteleme sürecinde uygulanan faiz işlemleri, erteleme süresine göre değişir. Ertelenen tutardan faiz oranları ve kesilecek ekstreyle toplam maliyet tutarı ,faize yansıtılır.

Faiz oranı %1,05′tir. Maksimum yıllık faiz oranı % 16,71′dir. 1 ay erteleme için %2,87; 2 ay için %3.80; 3 ay için %4,72′dir.

Tarımsal kredilerde ise %12,75 yıllık faiz oranları civarındadır. 1 yıl erteleme sonucunda faizin %25’i , 5 yıllık bir erteleme söz konusu olduğunda faizin %20’si Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenmektedir.

Ziraat Bankası konut kredisi borcu erteleme

Ziraat Bankası, konut kredi borcu erteleme talebini olumlu yanıtladıktan sonra 3 ay süreyle ertelemektedir. Konut kredisi borcu erteleme işlemleri şubeden gerçekleşmektedir.

Ziraat Bankası Taşıt kredi borcu erteleme

Ziraat Bankası ,taşıt kredisi borçlarını da 3 ay süreyle ertelemektedir. Faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Talep oluşturmak için ;

Telefonunuzun sms bölümüne giriş yaparak “KREDIERTELE” boşluk “TC Kimlik Numarası” yazıldıktan sonra 4757′e gönderilerek talebiniz oluşturulur.Yaptığınız işlemin olumlu ya da olumsuz değerlendirilmesi size müşteri hizmetleri aracılığıyla sunulur. . Ziraat Bankası çağrı merkezi 444 00 00 ya da müşteri hizmetleri 0850 220 00 00 numaraları ile iletişime geçerek borç erteleme talebinizi oluşturabilirsiniz.

Ziraat Bankası kredi borcu yapılandırma

72 aya varan taksit ödeme başvurusu için en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebilirsiniz. Corona virüsü kapsamında Ziraat Bankası'nın kredi borcunun yapısı sürekli güncelleniyor. 2021 yılında çeşitli bankaların yapacağı öneriler faiz oranlarını etkileyecek.

6, 12, 24, 36, 48 ve 72 ay seçenekleri ile vade dönemlerini faiz oranlarına göre yapılandırabilirsiniz. Vade süresi uzadıkça uygulanan faiz oranı, toplam kredi maliyeti ve toplam taksit tutarı da artacaktır. Krediyi aldığınız yıldaki faiz oranı, yeniden yapılandırma talebinde bulunduğunuz yıldaki faiz oranından farklıdır.Evraklarınızı takibe düşürmemek şartıyla taksit ödemesinden yararlanabilirsiniz. Taksitlendirme başvurusu tamamlandıktan sonra üç aylık kredi borcu geri ödemesini dikkate almazsanız maaşınıza haciz koyulur. Adınız kara listeye alınacağı için hiçbir bankadan kredi kartı veya kredi kartı talep edemezsiniz.