Ziraat Bankası konut kredisi kampanyaları nelerdir? Avantajlı konut kredisi kampanyaları

Ziraat Bankası tarafından verilen konut kredisi paketleri vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Ev sahibi olmak isteyen kişiler Ziraat Bankası tarafından sağlanan konut kredisi kampanyalarını kullanarak hayal ettikleri evin sahibi olabilirler.

Ziraat Bankası konut kredisi paketleri nelerdir?

OYAK konut kredisi: Ziraat Bankası tarafından OYAK üyelerine düşük faizli ve uygun vadeli kredi imkanı sağlanmaktadır.

Sözleşmeli konut kredileri: Yüklenici firma ile banka anlaşması olan konutlar için sağlanan kredilerdir.

Müşterek mortgage kredisi: Mortgage kredisi ile birçok kişi beraber konut kredisi başvurusu yapabilmektedir.

Komisyonsuz ev alıcı kredisi: Komisyon gibi masrafların içerilmediği dosya masrafsız konut kredisi tipidir.

Yapılandırılmış konut kredisi: Yapılandırılmış konut kredileri başka bankadan kredi çeken kişilerin Ziraat’e geçiş yapmalarını sağlayan bir kampanyadır.

İnşaat işleri kredisi: Henüz yapılmamış olan inşaat halinde olan projeler için sağlanan kredidir.

Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası tarafından sunulan konut kredisi kampanyaları ile kendinize uygun olan kredi kampanyasını tercih ederek ev sahibi olabilirsiniz. Mortgage kredisi, OYAK konut kredisi, komisyonsuz ev kredisi, yapılandırılmış konut kredisi ve inşaat işleri kredisi kampanyalarından birisini tercih ederek ev sahibi olmaya bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

OYAK yani Ordu Yardımlaşma Kurumu’na bağlı olan kişilere OYAK kredisi kapsamında avantajlı kredi kampanyalarını tercih edebilirler.