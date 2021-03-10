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Ziraat Bankası internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredi başvuru yöntemleri

Bankaya gitmeye gerek kalmadan internet aracılığı ile ya da telefonunuz ile kredi başvurusu yapmak artık çok kolay hale gelmiştir. İnternette bankanın web sitesine girerek bireysel kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru yapmak için kredi notunuzun yüksek olmanız gerekir. Yüksek ise basit bir şekilde başvuru yapabilirsiniz.

10 Mart 2021 Çarşamba 09:19
Ziraat Bankası internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredi başvuru yöntemleri
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İntenetten Ziraat Bankası kredi başvurusu

Teknoloji çağı ile beraber artık bankalara gitmeden de kredi çekebilirsiniz. Findeks kredi notu ile her kişiye ait kredi notlarını bankalar görebilmektedirler.  Bu nedenle bankaya gitmenize gerek kalmamış olur. Findeks kredi notu ise şimdiye kadar yapmış olduğunuz nakit alışverişlerinizi görülmektedir. Önceden çektiğiniz kredi, ne zaman ödeyip ödemediğiniz, kredi kartı kullanım bilgileri, borcun tamamen mi kapatıp kapatmadığınız yoksa asgari tutarın ödendiği, maaş gelir ve giderlerin tamamı verilen puanlara Findeks kredi notu denilmektedir. 

Öncesinde çektiğiniz kredilerde ödemelerinizi zamanında gerçekleştirip geciktirmediyseniz büyük olasılık ile kredi notunuz yüksektir. Bu nedenle isterseniz cep telefonu ile isterseniz bankanın web sitesine giriş yaparak kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İşlem yapmak için tek gerekli şey T.C kimlik numaranızdır. Kredi çekmeye uygun olup olmadığınız belirlenecektir. 

İlk olarak www.ziraatbank.com.tr adresine girerek bireysek kredi başvuru yapmanız gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra T.C kimlik numaranız, Cep telefonu numaranızı, ne kadar tutarda kredi çekmek istediğiniz miktarı, ne kadar vade ile çekmek istediğinizi yazmanız gerekmektedir. İstenilen bilgileri doğru olarak yazarak bilgilendirme seçeneğini okuyup işaretleyerek başvuru tamamlanacaktır. Telefonunuza mesaj gelecektir. Daha sonra bankaya giderek hızlı kredi için başvuru yapabilirsiniz. 



Son Güncelleme: 10.03.2021 09:19
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KrediBaşvuruInternetTelefon
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