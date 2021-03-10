Ziraat Bankası internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredi başvuru yöntemleri

İntenetten Ziraat Bankası kredi başvurusu
Öncesinde çektiğiniz kredilerde ödemelerinizi zamanında gerçekleştirip geciktirmediyseniz büyük olasılık ile kredi notunuz yüksektir. Bu nedenle isterseniz cep telefonu ile isterseniz bankanın web sitesine giriş yaparak kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İşlem yapmak için tek gerekli şey T.C kimlik numaranızdır. Kredi çekmeye uygun olup olmadığınız belirlenecektir.
İlk olarak www.ziraatbank.com.tr adresine girerek bireysek kredi başvuru yapmanız gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra T.C kimlik numaranız, Cep telefonu numaranızı, ne kadar tutarda kredi çekmek istediğiniz miktarı, ne kadar vade ile çekmek istediğinizi yazmanız gerekmektedir. İstenilen bilgileri doğru olarak yazarak bilgilendirme seçeneğini okuyup işaretleyerek başvuru tamamlanacaktır. Telefonunuza mesaj gelecektir. Daha sonra bankaya giderek hızlı kredi için başvuru yapabilirsiniz.