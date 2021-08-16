Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, düşük faizli krediyle vatandaşa yardım elini uzatıyor

Koronavirüs sebebiyle son zamanlarda ekonomik anlamda zor günlerden geçen vatandaşlar acil para ihtiyacının gidermek adına ihtiyaç kredisi arayışlarını sürdürüyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi bankalar ise bu zor zamanlarda düşük faizli kredileriyle vatandaşa bir nebze olsun nefes olmaya çalışıyor. Bu bankaların sağladığı ihtiyaç kredilerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise nasıl başvuru yapıldığı öğrenmek için arama motorlarına yönelmiş durumda.

Ziraat Bankası’nın İhtiyaç Kredisi Fırsatı

Türkiye’nin en eski bankalarından olan Ziraat Bankası, yüzde 1,59’dan başlayan faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle ihtiyaç kredisi veriyor. Krediye başvurmak isteyenler ise Ziraat Bankası’nın şubelerinde, intenet sitesinde, müşteri hizmetlerine ve ATM’lere başvurabiliyor.

Vakıfbank’ın İhtiyaç Kredisi Fırsatı

Halkbank’ın İhtiyaç Kredisi Fırsatı

İhtiyaç kredisinde avantajlı şartlara sahip bankalardan olan Vakıfbank, yüzde 1,55’den başlayan faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle 125 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Başvuru yapmak için ise KREDİ boşluk T.C. kimlik numarası 5724’e gönderiliyor.

İhtiyaç kredisi konusunda geniş bir yelpazesi bulunan Halkbank, yüzde 1,63’den başlayan faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle avantajlı ihtiyaç kredisinin müjdesini veriyor. Bu krediye başvurmak isteyen kişilerin Halkbank’ın şubelerine, sitesine veya mobil bankacılık uygulamasına ziyarette bulunması yeterli olacak.