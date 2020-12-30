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Ziraat Bankası, Halk bankası ve Vakıfbank 10 bin TL 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi başvurusu kabul olmayanlara iyi haber!

Ziraat Bankası, Halk bankası ve Vakıfbank tarafından Türkiye'de yaşanan salgın süreçteki vatandaşlar için ihtiyaç destek kredi kampanyasıyla10 bin TL 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisini vatandaşlara sunmuştu. Sorgulanan süreçte red cevabı alan vatandaşlara müjdeyi veren bankalar, bunun üzerine incelemelerin tekrarlanacağını bildirdi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 11:28
Ziraat Bankası, Halk bankası ve Vakıfbank 10 bin TL 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi başvurusu kabul olmayanlara iyi haber!
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10 Bin Tl Başvurusu Kabul Olmayanlara İyi Haber

Ziraat Bankası, Halk bankası ve Vakıfbank tarafından Türkiye'de yaşanan salgın süreçteki vatandaşlar için ihtiyaç destek kredi kampanyasıyla 10 bin TL 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisini vatandaşlara sunmuştu. Sorgulanan süreçte red cevabı alan vatandaşlara müjdeyi veren bankalar, bunun üzerine incelemelerin tekrarlanacağını bildirdi.

Başvurusu onaylanmayan vatandaşa Meclisteki önergeyle destek...

Salgın sürecinde vatandaşlar kamu bankalarına 1o bin TL ihtiyaç kredisi talebi için başvuru gerçekleştirmişti. İhtiyaç kredisinin detaylarında faiz yüzde 0.49 şeklinde belirlenmiş ve 6 ay gecikmeli ödeme şeklinde belirlenmişti. Kamu bankaları destek kredisini geliri en düşük 5 bin Tl olan kişilere verirken bu durumu sağlamayan kişiler bu durum mahrum kalmıştır.

Beklenilen haber kapıda

 Salgın sürecinde ihtiyaç kredisinden beklenilen onayı alamayan Vatandaşların tepkisi üzerine Meclisin gündeminde yer alan konulardan biri oldu. Bunun sonunca Meclis başvurusu kabul edilmeyenlerin ve yüksek kredi alamayanların yaptığı başvuları tekrar incelemeye alacak.



Son Güncelleme: 30.12.2020 11:28
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BaşvuruParaKredi
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