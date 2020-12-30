Ziraat Bankası, Halk bankası ve Vakıfbank 10 bin TL 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi başvurusu kabul olmayanlara iyi haber!

10 Bin Tl Başvurusu Kabul Olmayanlara İyi Haber
Ziraat Bankası, Halk bankası ve Vakıfbank tarafından Türkiye'de yaşanan salgın süreçteki vatandaşlar için ihtiyaç destek kredi kampanyasıyla 10 bin TL 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisini vatandaşlara sunmuştu. Sorgulanan süreçte red cevabı alan vatandaşlara müjdeyi veren bankalar, bunun üzerine incelemelerin tekrarlanacağını bildirdi.
Başvurusu onaylanmayan vatandaşa Meclisteki önergeyle destek...
Beklenilen haber kapıda
Salgın sürecinde ihtiyaç kredisinden beklenilen onayı alamayan Vatandaşların tepkisi üzerine Meclisin gündeminde yer alan konulardan biri oldu. Bunun sonunca Meclis başvurusu kabul edilmeyenlerin ve yüksek kredi alamayanların yaptığı başvuları tekrar incelemeye alacak.
Son Güncelleme: 30.12.2020 11:28