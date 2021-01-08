Ziraat Bankası Genç Çiftçi Kredisi kapsamında 100 bin TL kredi veriyor

Ziraat Bankası çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Banka Genç Çiftçi Kredisi ve Akademisi projesi kapsamında çiftçilere özel kredi imkanı sağlayacak. Söz konusu proje kapsamında genç çiftçilere uygun faiz ve uzun vade imkanı verilecek. Proje kapsamında Genç Çiftçi Akademisi, Hayvancılık ve Su Ürünleri Kredisi ve Tarımsal Mekanizasyon Kredisi olarak üç ayrı dalda kredi verilecek.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi nedir?

Banka tarımsal faaliyetleri artırmak adına gençlerin çiftçiliğe yönelmesi için hazırlanan projeyle gençlere destek veriyor. Projeye üniversitelerde destek veriyor. Üniversiteler ilgili bölümlerinde eğitim almak isteyen gençlere avantajlar sağlıyor. Projeden yararlanmak için istenen şartlar ise şu şekilde;

Türkiye’de yaşıyor olmak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 ile 30 yaş arasında yer alıyor olmak,

Kredi için herhangi bir sorunun olmaması,

Erkek çiftçi adaylar için askerliğini yapmış olmak,

Çiftçi adayının en az lise mezuniyet diploması olması,

Türk Medeni Haklarından yararlanabilir olmak,

Çiftçilik yapmayı hedefliyor olmak,

Yukarıdaki şartlara uygun olan kişiler Ziraat Bankası şubelerine giderek kredi başvurusu yapabiliyor. Banka kredi verirken kadın çiftçilere, tarım ve çiftçilikle ilgili okullarda eğitim görenlere ve ailesinde tarımla uğraşan kişilere öncelik vermektedir.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi kredisi ne kadardır?

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Kredisi kapsamında sertifikalı eğitimler verecek. Bu eğitimlerin ardından başvuru yapan kişilere belli miktarda hibe verilirken kredi desteği de sağlanacak. Proje kapsamında 100 bin liradan 5 milyon liraya kadar kredi desteği verilebiliyor.

Verilecek olan hibe desteği ise köye dönüş desteği kapsamında verilen 30 bin liradan 3 kat daha fazla yani 90 bin lira olarak verilecek.

Banka söz konusu kredilerden genç çiftçilere sadece %0,49 faiz oranı uygulayacak. Ödemeler ise hasat dönemlerinde geri ödenecek şekilde vade yapılacak. Öte yandan söz konusu kredilerde ekipman almak da mümkün olacak. Ancak ekipmanların alımında özellikle ikinci el ekipman alınırken istenen şartlar vardır. Bu şartların başında alınacak ekipmanların kullanım durumu gelmektedir. Traktör alınacak en fazla 8 yaşında olması gerekmektedir.