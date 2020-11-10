Ziraat Bankası gelir belgesiz ve sigortasız kredi başvuru şartları 2020

Kamu bankası olan Ziraat Bankası bireysel kredilerde vatandaşlara yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Banka ekonomik olarak zor durumda olan ve borçlarını kapatman isteyen vatandaşlara 60 aya kadar vadeli olmak üzere ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası sigortası kredi fırsatı

Ziraat Bankası 60 aya kadar vadeli krediyi sigortasız kişilere de vermektedir. Bankanın bu kredilerinden faydalanmak için sigortalı olmak gerekmezken, öğrencilerde bu kredilere başvuru yapabiliyor.

Banka öğrencilerin öğrenimleri için kullanabilmeleri adına öğrencilere kredi imkanı sunmaktadır. Söz konusu kredilerde banka kredi notu düşük olan kişilerden yalnız kefil talep edebilir. Ancak kredi notu düşük olmayan herkes kredi fırsatından faydalanabilir.

Ziraat Bankası gelir belgesiz kredi faiz oranları

Ziraat Bankası ihtiyaç kredilerinde kamu bankası olması nedeniyle daha düşük faiz oranı uygular. Bankanın güncel ihtiyaç kredisi faiz oranı %0,98’dir. Bu faiz oranı kişinin KKB notuna göre yükselmektedir.

Ziraat Bankası gelir belgesiz kredi hesaplaması

12 ay vadeli 3.000 TL kredide aylık taksit ödemesi 269,52 TL olurken toplam geri ödeme 3234,24 TL’dir.

12 ay vadeli 5.000 TL kredide aylık taksit ödemesi 449,20 TL olurken toplam geri ödeme 5.390,40 TL’dir.

12 ay vadeli 10.000 TL kredide aylık taksit ödemesi 898,41 TL olurken toplam geri ödeme 10.780,80 TL’dir.

24 ay vadeli 15.000 TL kredide aylık taksit ödemesi 720,99 TL olurken toplam geri ödeme 17.303,76 TL’dir.

36 ay vadeli 25.000 TL kredide aylık taksit ödemesi 855,80 TL olurken toplam geri ödeme 30.808,80 TL’dir.

Ziraat Bankası’nın ihtiyaç kredilerinden faydalanmak isteyenler için bankanın kredi hesaplaması şu şekildedir;

Yukarıda verilen hesaplamada faiz oranı %0,98 olarak dikkate alınmıştır. Bunun yanı sıra banka kredi miktarına göre 70 TL ile 280 TL arasında masraf ücreti almaktadır.

Ziraat Bankası sigortasız kredi nasıl alınır?

Ziraat Bankası kredi başvuruları banka şubelerinin yanı sıra intenet bankacılığı, mobil bankacılık veya çağrı merkezi 444 00 00 ile 0850 220 00 00 üzerinden yapılmaktadır. Bankaya kredi başvurusu yapacak kişilerin gelir belgesi yoksa banka şubesi yerine diğer altenatifler üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.

Sigortasız kredi alma şartları

Gelir belgesi veya sigortası olmayan ve kredi almak isteyen kişilerin gelir belgesi olmasa da sabit bir gelirinin olması gerekmektedir. Çoğu zaman gelir belgesi olmayan kişilere kredi verilmez. Gelir belgesi olmayan kişilerin kredi almasında en önemli nokta kredi notudur. Kredi notu yüksek olan kişiler kredi alabilir. Öte yandan mal varlığı olan kişilerde bankaya ipotek göstererek kolayca kredi alabiliyor.

Kredi başvuru sorgulama ve takip nasıl yapılır?

Bankaya kredi başvurusu yapan kişiler başvuru sürecini 0850 220 00 00 numarası üzerinden veya online bankacılık ile mobil bankacılık üzerinden takip etmektedir.