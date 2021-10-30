Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank 1500 TL emekli ikramiyesi başvuru şartları nelerdir? Emekli ikramiye teklifinin reddedilmesi sonrası bankalardan emekliye müjdeli haber

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, emekliye 1500 TL ikramiye verilmesi teklifini TBMM’ye sunduklarını fakat bu teklifin AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini açıkladı. Bu haberle beraber hayal kırıklığına uğrayan emeklilere ise müjdeli haber Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Vakıfbank’tan geldi. Bu bankaların yaptığı açıklamaya göre müşterisi olan emekli vatandaşlara 1500 TL’lik emekli ikramiyesi verileceğini açıkladı. Bu haberle beraber insanların aklında ‘’Ziraat Bankası, Garanti Bankası Vakıfbank 1500 TL emekli ikramiyesi başvuru şartları nelerdir?’’ sorusu dolanmaya başladı.

Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank 1500 TL Emekli İkramiyesi Başvuru Şartları Nelerdir?

Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Vakıfbank’ın müşterisi olan emekli vatandaşlara vereceği 1500 TL’lik emekli ikramiyesine başvuru yapmak için bu bankaların şubelerine şahsen gidilmesi gerekiyor. Şubeler dışında bu bankaların mobil uygulaması, intenet bankacılığı ve müşteri hizmetleri numaralarına müracaat ederek başvuru yapılabiliyor.

Başvuru yapan kişilerin başvurusu telefonlarına gelen onay SMS’i sonrasında onaylanacak ve 1500 TL’lik emekli ikramiyesi kişinin hesabına yatacak.